Como una formoseña que estuvo varada en la ruta durante semanas porque no me dejaban ingresar a mi provincia, quiero pedirle a la gente que no se olvide de todo lo que pasamos durante la cuarentena con las duras medidas que adoptó el gobierno local. Tengamos memoria al emitir nuestro voto.

