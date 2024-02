Menem: la Comisión de DNU va a tener que «empezar a tratar decretos desde el 2021»

Las declaraciones de legislador se producen tres días después de que, tras varias semanas de demora, quedara finalmente designada la comisión bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los DNU.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, criticó este miércoles a quienes calificaron de «ataque a la institucionalidad» la demora en la constitución de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que debe analizar el decreto de desregulación económica dictado por el presidente Javier Milei, y señaló que aún tienen que «designar autoridades y empezar a tratar los decretos a partir del 2021 que no fueron tratados».

«Se levantaron por un ataque de institucionalidad los mismos que avalaron no tratar ningún DNU ni en el 2023, ni en el 2021, la última vez que esta Comisión se juntó y trabajó fue en el 2018», indicó Menem en declaraciones a CNN Radio.

Disputa por los integrantes

de la Comisión Bicameral

Agregó que la demora se produjo porque «Unión por la Patria envió más nombres de los que tenían que mandar» y agregó que aún tienen que «designar autoridades y empezar a tratar los decretos a partir del 2021 que no fueron tratados».

«Me mandaron una lista con cinco nombres de manera informal, tenían que mandar tres. Se los rechacé y me mandaron cuatro, les volví a decir que no y me dijeron que yo tenía que tachar uno», sostuvo.

Asimismo, Menem acusó al jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, de «ponerse en la lista apropósito para que lo tachen» y pidió «no dramatizar porque es parte del juego de la política».

Por otro lado, Menem se refirió a la vuelta a comisión de la Ley «Bases» y aseguró que «se evaluará en el momento oportuno».

«Veremos si los que no nos acompañaron toman conciencia de que esa ley es exactamente lo que votó la gente en el 2023», indicó.

Además, volvió a restar importancia a los dichos del presidente Milei, quien aseguró que el Congreso de la Nación era «un nido de ratas».

«El Presidente ha construido su carrera política con una manera de expresarse, no hay que dramatizar, para mí no obstaculiza en nada», aseguró Menem y sostuvo que «hay que seguir para adelante y evitar este tipo de análisis» pues consideró que «es parte de la vida política, son cosas de la política».