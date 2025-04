Menem y la NO foto que Milei: «No se pongan en catadores de vínculos»

Martín Menem habló sobre el breve viaje de Javier Milei a Estados Unidos, donde visitó la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago pero no logró tomarse una foto con el presidente estadounidense. El titular de la Cámara de Diputados defendió el viaje del libertario y, sobre los cuestionamientos por la relación con EE.UU., reclamó: «No se pongan en catadores de vínculos».

Además, Martín Menem desmintió que el Gobierno de Milei esté pasando por su peor momento, tras la suba de aranceles que aplicó Trump y la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado por el rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

El presidente de la Cámara baja comenzó defendiendo la relación de Milei y Trump al hablar de los aranceles recíprocos que aplicó la administración republicana al resto de los países del mundo. A los bienes de Argentina le subieron las tarifas un 10%, «el arancel más bajo de todos», como lo definió Menem.

También aludió a las negociaciones que se mantienen para que esas tarifas bajen al 0% en un listado de productos. «Gracias a las gestiones que entabló Milei, seguramente va a ser uno de los países más beneficiados del planeta. O el menos perjudicado. Es un montón», puntualizó el excandidato a gobernador de La Rioja, en diálogo con TN.

Cuando le preguntaron por el viaje de Milei a Mar-a-Lago y la foto que no fue con Donald Trump, respondió firme. «Otra vez con la foto… ¿En serio creen que una foto va a cambiar el rumbo de la Argentina? Ya estuvieron juntos hace pocos, unos 15 días», recordó la breve reunión que mantuvieron el 23 de febrero en la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora).

Javier Milei se reunió con Donald Trump en la CPAC, a fines de febrero.Javier Milei se reunió con Donald Trump en la CPAC, a fines de febrero.

«Milei viajó 24 horas, no se pudieron cruzar por un problema de agenda. Van a valorar en un tiempo la gran construcción que está haciendo Milei con los Estados Unidos», añadió, antes de concluir con un pedido: «No se pongan en catadores de vínculos personales».

El presidente de la Cámara de Diputados se refirió también al revés que sufrió el Gobierno en el Congreso, con el rechazo del Senado a los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema. Si bien ambos fueron nombrados por decreto por Milei, sólo García-Mansilla entró en funciones.

Menem se mostró a favor de que continúe en el máximo tribunal. «Es una decisión personal. A mí me gustaría que la Corte se integre lo más rápido posible. Me gustaría que siga», sostuvo este viernes a la noche. Aunque subrayó que legalmente puede continuar en el tribunal, reconoció que, «políticamente, es complejo» su futuro allí.

Sobre la votación del miércoles, criticó a la oposición, en la que estuvo parte del PRO que responde a Mauricio Macri. «Hemos coincidido en la mayoría de los temas durante todo el año, sólo en dos o tres temas no hemos tenido coincidencia. Para poner un juez, necesitás dos terceras partes de los votos, nosotros tenemos siete o seis senadores. Es complejo. La política antepuso sus intereses», aseguró Menem.

El juramento de García-Mansilla en la Corte Suprema.El juramento de García-Mansilla en la Corte Suprema.

«Tendrían que haber acompañado la propuesta del Presidente», añadió sobre los votos de la oposición dialoguista. Y reiteró: «La política puso sus necesidades por encima de los intereses de la sociedad».

Sobre el PRO, pese a no haber alcanzado acuerdos en los siete distritos que cerraron alianzas para las elecciones 2025, luego anticipó que van «a terminar acordando» una alianza LLA-PRO «en provincia de Buenos Aires y en algún lugar más».

Más tarde, le consultaron si la derrota legislativa del miércoles se suma al alza del precio del dólar y la suba de aranceles para configurar el momento más delicado del Gobierno.

«Para nada es el momento más delicado. El lunes anunciamos que la pobreza bajó 15 puntos. A la gente le interesa que baje la inflación, que haya trabajo y que baje la pobreza», dijo Menem. También apuntó a sectores de la oposición por la situación cambiaria. «Hablan de corrida estos delirantes. Hay mucha especulación, hay mucho del club de los devaluadores», cerró.