Menor protagonizó gresca y de «bronca» rompió el auto de vecino

Jaime, un vecino del barrio La Floresta, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunció un lamentable hecho que le tocó vivir cuando un menor de 17 años, también habitante del lugar, se encontraba con un grupo en una de las esquinas del barrio y de un momento a otro se armó una gresca por lo que el menor de edad de «bronca» terminó rompiendo todos los vidrios del auto con una faca, ya que según detalló el damnificado, la persona con la que estaba peleando se había ido del lugar y al no poder hacer nada «se agarró con el auto», ocasionando un serio perjuicio al propietario que es bombero voluntario y hace menos de un mes le había cambiado el parabrisas del vehículo.

«Soy bombero voluntario y mi señora me llamó para contarme que se armó un problema acá en el barrio y se desquitaron con mi auto, me duele lo que pasó, fui a hacer la denuncia y veo que el que me rompió el auto estaba ahí, pero me dijo el oficial que lo iban a soltar porque era menor y estaban esperando que lo retire un familiar, la verdad es que estoy angustiado», dijo el vecino entre lágrimas.

«Me rompieron el auto y yo no tenía nada que ver en sus problemas, ellos dicen que si se agarran con una familia es con todo, cuando hice la denuncia me encontré con que era menor, ya lo estaba esperando el familiar para que lo retire, qué puedo hacer en este caso, hoy entran la comisaría y ya salen a las horas», lamentó.

«Me rompió el auto y nadie se hace cargo, este chico es menor, tiene 17 años, pero a quién le cobro esto, me rompieron todos los vidrios del auto, encima tenía una faca y una tijera de podar, la atropelló a mi señora que tenía una bebé de 2 meses en sus brazos, no miden nada», denunció.

«Lo que pasó es que se estaban peleando entre ellos, tuvieron una discusión en la esquina y se agarró con el auto porque el otro de la esquina no salió y lo primero que encontró agarró a romper, le metió con el puñal que tiene como un fierro debajo del mango y con eso le pegó al cristal que se hizo pedazos, ni un mes hace que cambié el vidrio del parabrisas, me salió 10 mil pesos buscando precios y no puedo creer lo que me vino a pasar ahora», dijo muy angustiado.

«Los policías me dijeron que vaya a retirar un número de expediente o del juzgado para ver cómo sigue pero nadie se hace cargo del daño que es tremendo», indicó.

Para finalizar dijo que teme por la integridad de su familia, ya que denunció al malviviente que podría tomar represalias. «Tengo miedo porque lo denuncié, no tanto por mi sino que por mi familia, estos muchachos son tremendos, no me puedo ir a ningún lado, voy a tratar de salir adelante como pueda. La policía hace su trabajo, pero la justicia no la ayuda, hay muchos que se equivocan, dicen que la policía no sirve, pero no es así, es la justicia nuestra la que está mal y no hace nada».