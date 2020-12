Menor robó 100.000 pesos de la casa de su pareja, realizó compras y ocultó lo que sobró en un remis

Compartir

Linkedin Print

Una menor de 16 años fue denunciada por su suegro por la sustracción de 100.000 pesos; la Policía la retuvo y recuperó poco más de 63.000 mil pesos cuando la adolescente regresaba de realizar compras de prendas de vestir, zapatos y un teléfono celular iPhone.

El llamativo caso se tomó conocimiento el viernes último a las 21:50 horas, cuando un remisero se presentó en la Comisaría Seccional Tercera y denunció que transportaba a una menor de 16 años, quien le comentó que estaba siendo seguida por su pareja con intenciones, aparentes, de agredirla; por lo que concurrió a la dependencia.

Por detrás, llegó a la unidad operativa un joven de 24 años que refirió ser pareja de la menor, manifestando que la misma le habría sustraído la suma de 100.000 pesos en efectivo de su vivienda familiar que pertenece a la empresa donde trabaja su padre.

Cuando la menor descendió del remis, tenía en su poder varias bolsas con prendas de vestir nuevas, pañales y un teléfono celular iPhone, este último con un importante valor en el mercado local.

Todo fue secuestrado en virtud a que la mujer no pudo justificar la propiedad y procedencia del dinero para adquirir esos productos, procediéndose a su retención hasta tanto se aclare la situación.

Ante lo expuesto, se solicitó la presencia del damnificado, quien realizó la denuncia por el delito, expresando que trabaja para una empresa como recaudador por la venta de productos en locales comerciales. Luego de realizar la cobranza, el jueves último por la tarde, regresó a su casa y guardó 100.000 pesos en efectivo en el ropero de su habitación.

Ese día la adolescente se encontraba con su hijo y luego se retiró, advirtiendo en ese momento que el dinero ya no se encontraba donde lo había guardado.

Como la joven era la única que estaba en la casa, todas las sospechas recayeron sobre ella y comenzaron a buscarla sin lograr encontrarla.

El hombre relató que se puso en contacto con la madre de la menor, quien colaboró con el damnificado sin que puedan obtener resultado favorable.

Ante las sospechas de que la menor podría haber dejado el dinero en el remis en el que se encontraba, teniendo en cuenta que regresaba de realizar compras por un valor importante de dinero, los uniformados averiguaron el domicilio y se trasladaron hasta la vivienda del remisero, ubicada en la calle Salta al 2200 del barrio Obrero de esta ciudad.

Con testigos y la anuencia del propietario del remis Chevrolet Onix Joy, se verificó el vehículo, encontrándose oculto debajo del asiento trasero una importante suma de dinero en efectivo, que no pertenecía al remisero.

Con la colaboración del perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica, se procedió al secuestro del dinero que al ser contabilizado ascendió a la suma de 63.845 pesos por resultar de interés a la investigación, documentándose con fotografías que oportunamente serán agregadas a la causa.

El ilícito y su desenlace se informó vía telefónica a la jueza de menores, Dra. Silvana Adalid Jarzynsky, quien dispuso que se impute a la menor, se secuestren los elementos de prueba hallados y se entregue a la menor ha cuidado de su madre.

Según lo dispuesto por el magistrado, se citó a la madre de la menor, a quien se le notificó la situación procesal de su hija en la causa judicial y posteriormente se le hizo entrega en carácter de guarda tutelar, conforme legislación vigente, quedando a disposición de la justicia.

Compartir

Linkedin Print