Mercadería: para algunos formoseños los precios se mantienen, para otros, siguen aumentando

El Grupo de Medios TVO realizó una encuesta a vecinos de la ciudad respecto a qué opinan sobre los precios de las mercaderías como también de la carne y hubo un resultado interesante ya que la mitad de los encuestados aseguró que los valores en los productos se mantienen y que incluso algunos han bajado, mientras otros manifestaron que siguen subiendo y valen más que el mes anterior.

Los consultados expresaron su opinión en la puerta de un reconocido supermercado de la ciudad

«Los precios están bastante bien, al igual que siempre e incluso un poquito más baratos, yo compré lo mismo que el mes pasado y gasté casi lo mismo, el aceite es lo que más barato está incluso bajó porque salía más caro, la harina también se consigue a buen precio, siempre compro del mismo lugar y no hay diferencia al menos hasta ahora», dijo una vecina de la ciudad.

Asimismo otra mujer consultada explicó que «no miro mucho los precios, solo agarro y compro, al pagar en la caja me doy cuenta que todo sube, no hay rebajas. El mes pasado llevé más cosas con la misma plata, ahora me alcanzó solo para algunas, compro lo más importante para el consumo del mes. Suelo gastar en lo básico más de 10 mil pesos porque llevo carne, uno tiene que pensar en eso también. La inflación sigue y no tiene pinta de que va a bajar, por más que vienen los inspectores a controlar los precios, los de los supermercados hacen lo que quieren».

«Vi los precios igual que siempre, están iguales que los meses anteriores, no vi aumentos importantes, yo que siempre compro sé que valen lo mismo», opinó otra vecina y contó que «gasto más o menos 10 mil pesos en el mes, incluso ahora gasté menos porque cuando cobro ya voy comprando cosas entonces no necesito tanto, hasta ahora no es que tuve que dejar de comprar cosas, somos dos personas solas así que bien, el tema es donde hay chicos, ahí se gasta más», expresó otra mujer.

«Todo está caro, este mes se notó más la inflación, gasté el doble ahora, está muy caro todo, varias cosas dejé de comprar como la harina y el azúcar, antes llevaba 4 o 5 paquetes y ahora llevo 2 o 1, el aceite la misma cosa o sino compro suelto por lo que me alcanza, estoy gastando más y llevo menos mercadería, creo que todos están igual», manifestó otra vecina y aseguró que para llegar a fin de mes «en la casa trabajamos todos porque con que trabaje uno solo no alcanza, no alcanza la ayuda ni nada».

«Está difícil la situación, los precios incluso siguen subiendo, no hay ninguna posibilidad de que bajen, este mes estoy gastando mucho más, lo más caro es la leche desde mi punto de vista, eso uno ya deja de comprar porque no alcanza, la carne carísima también, casi nadie ya compra eso porque sale fortuna», opinó otro vecino.