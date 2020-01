Mercaderías: malestar de consumidores por incrementos «semanales» de precios

Compartir

Linkedin Print

El Grupo de Medios TVO realizó una encuesta a formoseños de la ciudad acerca de cómo ven los precios en los supermercados y la mayoría coincidió en que cada semana sufren subas, sobre todo los que son de consumo masivo que forman parte de la canasta básica alimentaria siendo la yerba y el azúcar los más costosos.

Además los pobladores denunciaron que muchos comercios no se adhirieron al programa «Precios Cuidados» por lo tanto los valores de los productos no tienen un costo menor, algo que ayuda al bolsillo.

«Todo aumentó, la semana pasada un rollo de cocina de 200 estaba 70 pesos ahora está a 79 pesos, todo subió y no creo que deje de pasar. Averigüé en el super el tema de los Precios Cuidados que tanta propaganda le hacen y me dijeron que en este momento no tienen, que no está el convenio así que esta él precio pero hay que cuidar el bolsillo», dijo un cliente consultado,.

«Noté más o menos lo precios, como siempre todo aumenta, capaz un tiempo esto va a estar así pero después va a subir todo de nuevo, un tiempo todo es tranquilo y después no sabemos a donde vamos a ir a parar. Desde la semana pasada a ahora no noté cambios, recién esta semana vine a comprar y encontré aumentos, pero que ya son de la primera semana de enero, desde ahí hasta ahora se mantienen, al menos por el momento», dijo otro formoseño.

De la misma forma otra mujer expresó que «los precios están un poquito mejor, pero muy poco, muchas cosas aumentaron, otras bajaron y otras siguen igual, todo depende del supermercado porque algunos también ponen ofertas en ciertos productos entonces uno va y aprovecha, no hay un precio fijo en las cosas, hay que ir buscando de a poco, buscar la manera de cuidar el bolsillo».

«La verdad los precios aumentaron un poco, la última vez que vine fue la semana pasada y de esa vez a ahora hay aumentos, algunos 5 pesos, otros menos pero de todas maneras hay subas», dijo otra formoseña y denunció además que «muchos supermercados no ponen lo precios en las góndolas, no tienen ningún precio, es una sorpresa que se devela cuando uno llega a la caja, hacen esto con muchas cosas y ojalá se controle, juegan con la preocupación de la gente y tampoco se puede estar llevando todo a la caja para preguntar, cada vez me hace peor venir al supermercado, es solo para renegar. Ojalá todo se estabilice porque la plata ya no alcanza y esa es la verdad», manifestó otra vecina de la ciudad.

Seguidamente otra clienta señaló que «algunas cosas aumentaron, otras están iguales pero la mayoría aumentaron, la yerba aumentó muchísimo, el arroz también tuvo aumento, la harina y casi todo lo que uno consume en la canasta básica familiar. Yo la verdad que no creo que los precios se van a mantener, eso depende de los más capos, depende del acuerdo que hagan con los comerciantes, no queda otra que recorrer y buscar precios, incluso los medicamentos aumentaron, ya la plata no alcanza para nada, como jubilada gasto 12 mil pesos y en remedios se me va un montón de plata, unos 3 mil pesos más, en mercadería nos juntamos con mi esposo y mi hijo y gastamos entre los tres unos 5 mil pesos en carne para todo el mes y después la mercadería, PAMI me ayuda un poco con la bolsa de mercadería pero de todas formas no alcanza».

También un poblador que terminaba de comprar en un conocido super sobre la avenida Gutnisky dijo que «es el segundo supermercado al que vengo, voy comprando de a poquito por todos lados porque la plata no alcanza, no hay caso con esta economía que tenemos. Yo temprano agarro mi bicicleta y salgo a recorrer para buscar precios y no gastar tanto, igual la plata no alcanza para nada, cada vez estamos peor y lejos de mantenerse los precios sube. En mi casa se consume mucha leche y dependiendo de los súper el precio, la más barata conseguí a 43 pesos de una marca que no es conocida pero ya nadie mira eso».

«El lunes de la semana pasada vine al súper a comprar alimento para mi gato, ahora volví a venir y hay diferencia incluso en eso, aumentó un poco más de 70 pesos que es un montón, todo va sumando y a veces uno trae la plata justa pero de nada sirve, no alcanza» dijo otra joven al Grupo de Medios TVO.

«Salí espantada con el precio de la yerba sobre todo, por suerte antes de diciembre hice una compra grande porque sabía que esto iba a pasar, ahora dentro de todo los precios están ahí, pero el tema es que prácticamente cada semana suben, uno no deja de pagar precios muy distintos todo el tiempo, es una locura lo que nos pasa», manifestó otra mujer.