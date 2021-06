Mercadito paraguayo: Refsa comenzó a cortarle la luz a comerciantes

Compartir

En el cuarto día consecutivo que comerciantes del mercadito paraguayo decidieron trabajar con protocolos y atender en la vereda muchos se vieron sorprendidos por efectivos policiales que se acercaron para pedir el cierre del local; asimismo, Refsa se encuentra cortando el servicio de energía eléctrica a quienes mantienen deudas impagas de meses anteriores.

“La municipalidad nos deja trabajar con los protocolos que establecimos, pero los policías vienen y te dicen que tenés que cerrar por orden de ‘arriba”’, sostuvo un comerciante y agregó que “tenemos que pagar alquileres, nos pasamos sacando préstamos, pero no nos queda para comer”. Vale decir que mientras se desarrollaba la entrevista llegó personal de REFSA y procedió a cortar la luz a una cierta cantidad de comerciantes.

“Me cortaron la luz y encima no tengo un peso para pagar. Cómo me van a cortar la energía sabiendo que no se puede trabajar y después quieren que se los respete. Aparte también hay que pagar Rentas y un montón de cosas, así no se puede”, lanzó.

