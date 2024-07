Mercado de pases: 15 regresos al fútbol argentino

Diez clubes incorporaron a jugadores con trayectoria en el país y los hinchas podrán verlos en la cancha en la reanudación de la Liga Profesional.

Se reanuda la Liga Profesional de Fútbol tras la Copa América y habrá 15 regresos importantes en el fútbol argentino. En algunos casos, una larga trayectoria afuera los llevó a decidir que los últimos años de sus carreras sean en el fútbol local, mientras que otros retomarán el camino en el país pero seguirán sus pasos en otro club. Uno por uno, todas las vueltas.

Boca, con un nuevo

refuerzo y un viejo

conocido

Gary Medel, desde el Vasco da Gama, tendrá una nueva experiencia en Argentina, otra vez en el Xeneize. El chileno de 36 años fue presentado como una importante incorporación, para escribir su segundo ciclo en el club donde militó entre 2009 y 2010, con 48 partidos y 7 goles convertidos. Su personalidad, actitud y efectividad dentro de la cancha siempre fue del gusto de los hinchas que esperan otro debut del defensor en la Bombonera.

Tomás Belmonte, la incorporación número dos en Boca. Será su segundo club en el fútbol argentino, luego de lo que fue su formación en Lanús, antes de dar el salto al Toluca. En el Sur, Toto dio los primeros pasos de su carrera en el Grana, donde jugó 172 partidos y convirtió 16 goles. Con un corto e irregular recorrido en México, se vestirá con la camiseta azul y oro.

Lanús incorporó a

dos experimentados

El granate anunció la esperada llegada de Carlos Izquierdoz para ocupar la zaga central en el equipo de Ricardo Zielinski. Un viejo campeón de la Copa Sudamericana 2013, tendrá su segundo ciclo en la institución donde dio sus primeros pasos, con un total de 126 partidos y 9 goles. Además, Cali militó en Boca entre 2018 y 2022, donde también se consagró campeón en cinco oportunidades. Este terminó siendo su último club en Argentina antes de hacer el traspaso al Sporting de Gijón en España, donde puso el punto final a su trayectoria en el exterior.

Eduardo Salvio, el otro flamante refuerzo en la institución del sur de Buenos Aires, que regresa a su primera casa donde debutó en 2008 y cerró un primer ciclo con 47 encuentros y 13 goles convertidos. También con paso por el Xeneize entre 2019 y 2022, cuatro veces campeón. Llega desde el Pumas de México, última experiencia afuera.

River, con tres

regresos a

la Argentina

Jeremías Ledesma, el arquero que viene a reemplazar el exitoso legado de Franco Armani. Con 31 años, llega de su única experiencia en el exterior, el Cádiz de España, donde disputo 131 partidos, recibió 191 goles y mantuvo 43 vallas invictas. Nació en Rosario Central y se mantuvo en el arco hasta 2020, atajando en 87 oportunidades. Ya debutó en el once titular de Martín Demichelis en las dos victorias por los amistosos previos al retorno a la Liga Profesional: frente a Millonarios (1-1) y a Olimpia (3-1).

Federico Gattoni, ex San Lorenzo, club donde surgió y militó en 94 partidos con ocho goles, que viene desde RSC Anderlecht de Bélgica para sumar el segundo paso argentino en su carrera deportiva. El defensor central ya ocupó el equipo inicial en los amistosos y dejó buenas sensaciones, siendo el reemplazo definitivo de Leandro González Pirez y dupla con Paulo Díaz.

Franco Carboni, con tan solo 21 años, tendrá su verdadera experiencia nacional. Es que el defensor nació en Lanús y llegó a jugar en las inferiores, pero no en el primer equipo. Luego del arribo a Italia junto con toda su familia, llega al fútbol base de Inter de Milán en 2020 procedente del Catania, y tan solo fue convocado a algunos partidos.

Rosario Central,

con un ex Racing

y un ídolo

Marco Ruben, el histórico delantero del Canalla que no se cansa y suma su cuarto ciclo. Ya tuvo su repetido debut en 2024 y supo hacerlo con un gol frente a Lanús, y frente a toda su gente. El futbolista de 37 años, que tuvo un corto paso por River, se convirtió en el máximo goleador histórico de Central en la era profesional de AFA, con 106 goles (266 partidos). Llega desde su sexta experiencia en el exterior, en el Deportivo Maldonado de Uruguay, pero se decidió por Argentina para cerrar su carrera.

Enzo Copetti sumará su tercera institución en el país, luego de militar en Atlético Rafaela y Racing, donde supo ser futbolista destacado con 31 tantos en 96 encuentros y formando parte de un equipo prometedor en la era de Fernando Gago. Luego de un año y medio en la Major League Soccer (Charlotte F.C.), ya se presentó en Rosario con un gol en la Liga Profesional

Los otros clubes

con regresos al

fútbol argentino

Atlético Tucumán: El Decano incorporó a Gino Peruzzi, un experimentado en el país. Jugó en Vélez, Boca y San Lorenzo. Tanto en el Fortín como en el Xeneize supo ser campeón en dos y cuatro oportunidades, respectivamente. El Ciclón fue su último club en la Argentina antes de sumar la tercera experiencia en el exterior, el FC Telavi de Georgia.

Independiente: el primer refuerzo del Rojo fue Marco Pellegrino. El defensor de 21 años surgió en Platense, y jugó desde el ascenso a Primera División en 2021. En 2023, se confirmó el paso al Milan, siendo la venta más cara en la historia del Calamar (3.5 millones de euros); este mismo año, luego de su préstamo a Salernitana, vuelve a ser cedido para llegar a Avellaneda.

San Lorenzo: Vuelve Andrés Vombergar desde el Ittihad Kalba F. C de Emiratos Árabes Unidos donde disputó una temporada, con tan solo 10 goles en 31 partidos. El Ciclón fue su último club en Argentina; jugó 42 encuentros y convirtió once tantos.

Sarmiento: Nicolás Gaitán encamina el fin de su carrera en Junín. Con una larga experiencia en el Benfica y en Atlético de Madrid, pasó por China, la MLS, la Ligue 1 y Uruguay antes de su regreso. Boca supo ser su primera casa, donde debutó y fue campeón en 2008 antes de su salto al exterior.

Vélez: Michael Santos viene desde el club Ciudad Juárez de México, luego de su paso por Talleres en 2023, primer club argentino. El uruguayo de 31 años fue clave en Córdoba, donde disputó 103 encuentros y metió 34 goles.

Independiente Rivadavia: Finalmente, la Lepra Mendocina incorporó al ex Boca Juniors, Sebastián Villa. El extremo izquierdo de 28 años, luego de que la Justicia Argentina lo condene a dos años y un mes de prisión condicional y emigrar al fútbol de Bulgaria, sumará´la segunda experiencia en Argentina.