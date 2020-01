Mercado de pases: cuáles son las transferencias que ya se confirmaron en la Superliga

Compartir

El mercado de pases está en su esplendor, aunque transita un recorrido sin tantos rumores como otros años y con muy pocas confirmaciones. Hasta el momento, doce instituciones oficializaron sus contrataciones. Algunos de los jugadores todavía no posaron firmando su contrato, pero sí ya están entrenando.

Los casos más destacados del período de transferencias hasta el momento son el de Daniel Osvaldo en Banfield, Javier Mascherano en Estudiantes de La Plata y el ex Manchester City Benjamín Garré en Racing. Sin embargo, la Academia todavía no mostró la firma del vínculo pero el joven que se formó en las inferiores de Vélez ya está bajo las ordenes del técnico.

En el rubro de entrenadores, Sebastián Beccacece (Racing), Lucas Pusineri (Independiente), Miguel Ángel Russo (Boca), Diego Osella (Colón), Israel Damonte (Huracán) y Mario Sciacqua (Godoy Cruz) fueron los protagonistas estelares del movimiento por el momento

Cabe destacar que varios clubes nutrieron a sus planteles con el retorno de diversos futbolistas tras sus cesiones en distintas entidades, aunque no son considerados como una transferencia más allá que varios de ellos serán valorados por sus técnicos como son los casos de Leandro Fernández (regresó desde Vélez a Independiente), Leonardo Jara (regresó a Boca tras jugar en el DC United), Marco Ruben (se sumó nuevamente a Rosario Central luego de jugar en el Atlético Paranaense) y Lucas Rodríguez (en Estudiantes luego de jugar en DC United), por citar algunos ejemplos.

Al mismo tiempo, algunos deportistas como Ricardo Centurión y Mauro Pittón ya lucieron la ropa de su nueva entidad (Vélez) pero todavía no entrenaron o firmaron con el plantel y lo harán en las próximas horas.

LAS CONTRATACIONES QUE

YA SE HICIERON OFICIALES

• Aldosivi: Mario López Quintana (Santiago Wanderers, Chile)

• Banfield: Daniel Osvaldo (libre)

• Central Córdoba de Santiago del Estero: Dany José Cure Correa (Zulia, Venezuela) y Alexis Rolín (Universidad de Chile)

• Colón: Rafael García (Nacional, Uruguay)

• Defensa y Justicia: Washington Camacho (Xolos de Tijuana, México)

• Estudiantes de La Plata: Javier Mascherano (Hebei Fortune, China) y Martín Cauteruccio (Cruz Azul, México)

• Gimnasia de La Plata: Matías Pérez García (Cúcuta Deportivo, Colombia), Jonathan Agudelo (Cúcuta Deportivo, Colombia), Jorge Broun (Ludogorets, Bulgaria) y Harrinson Mancilla (Cúcuta Deportivo, Colombia)

• Godoy Cruz: Gabriel Carrasco (Lanús), Enzo Ybáñez (Argentinos Juniors) y Gianluca Ferrari (San Lorenzo)

• Lanús: Fernando Belluschi (San Lorenzo)

• Patronato: Oliver Benítez (San Martín de Tucumán), Lautaro Torres (Ferro), Fernando Luna (Emelec, Ecuador)

• Racing: Benjamín Garré (Manchester City, Inglaterra)

• San Lorenzo: Diego Rodríguez (Defensa y Justicia) y Alejandro Donatti (Racing)