Mercado de pases de pilotos en la Fórmula 1

Con el correr de los días el mercado de fichajes de la Fórmula 1 comienza a tomar forma mientras la temporada 2025 avanza hacia su segunda mitad. El futuro de la parrilla para 2026 concentra incertidumbre, con varias butacas clave en juego y una notable cantidad de contratos que expiran al final del presente año. Los anuncios oficiales y los rumores alimentan la expectativa sobre cómo se conformarán los equipos cuando inicie el nuevo ciclo, en un contexto marcado por cambios técnicos, deportivos y comerciales.

Según el análisis que llevo a cabo el sitio especializado MotorSport, uno de los nombres que más atención genera es el de Max Verstappen. El actual campeón del mundo tiene contrato vigente con Red Bull hasta 2028, sin embargo, su acuerdo incluye cláusulas de salida vinculadas al rendimiento del equipo. La reciente salida de Christian Horner, el incierto futuro del proyecto Red Bull y el desempeño de otras escuderías como McLaren, Ferrari y Mercedes, influyen en las alternativas del piloto neerlandés.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha sido históricamente un admirador de Verstappen y podría intentar reclutarlo si se abre una oportunidad, aunque el neerlandés detenta el estatus indiscutido de líder en su equipo actual. Sin embargo, mientras crecen las especulaciones sobre una posible partida, el medio Auto Motor Sport trazó diferentes posibilidades sobre los eventuales reemplazos.

El segundo asiento de Red Bull también plantea interrogantes. Yuki Tsunoda finaliza contrato en 2025 y sus resultados no aseguran su continuidad. Simultáneamente, Isack Hadjar, destacado en Racing Bulls, podría ascender a la escudería principal de la marca austríaca. Estas situaciones, junto a la incertidumbre en otros equipos, conforman un escenario de posibles movimientos múltiples en el corto plazo.

Otro caso de interés es el de George Russell. El piloto británico aún no ha extendido su vínculo con Mercedes, cuyo contrato finaliza con el cierre de la temporada actual. Según retrató Motorsport, la situación de Verstappen podría condicionar decisiones, tanto para la continuidad de Russell en la escudería alemana como para opciones de traspaso a equipos como Red Bull o incluso Aston Martin. Del lado del garaje de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli también enfrenta semanas decisivas: el joven italiano tiene contrato hasta el final de 2025 y su permanencia depende del respaldo de la directiva, que podría considerar un período de adaptación en otro equipo.

El mercado de pilotos se reconfigura además por la inminente llegada de Cadillac como undécimo equipo de la parrilla en 2026 y, como reconoció el CEO de la escudería, el enfoque apunta a pilotos con experiencia, como Sergio Pérez o Valtteri Bottas, quienes figuran entre los candidatos mencionados. Nombres como Mick Schumacher, Zhou Guanyu y Jak Crawford (actualmente segundo en Fórmula 2) también monitorean el mercado en busca de espacios disponibles.

En Alpine, la situación del argentino Franco Colapinto es particular según el sitio especializado. Cedido desde Williams, Colapinto asumió progresivamente el rol de piloto titular. No obstante, su continuidad está sujeta al rendimiento: el esquema de contrato “rolling” o renovable implica evaluaciones carrera tras carrera y una decisión que dependerá en gran medida de la valoración interna del equipo francés.

Más allá de esto, como adelantó este medio el lunes 30 de junio, es un hecho la continuidad de Colapinto hasta fin de año como titular. Pese a las charlas del asesor ejecutivo de Alpine y hombre fuerte del equipo, Flavio Briatore, con el jefe de Mercedes, Toto Wolff por Valtteri Bottas, este movimiento apuntaría a 2026 en caso de que se concrete un acuerdo por la incorporación del finlandés, que hoy es piloto de reserva del team alemán. El propio escandinavo aclaró que su foco es la próxima temporada. En tanto que Briatore se refirió al nórdico, pero respaldó a Franco y a Gasly: “Es un buen piloto, pero ahora mismo tenemos a nuestros propios muchachos”.

El detalle de la situación

contractual equipo por

equipo y piloto

por piloto en la F1:

McLaren

Lando Norris: Multianual (más allá de 2027)

Oscar Piastri: Multianual (más allá de 2028)

Ferrari

Lewis Hamilton: finaliza en 2026

Charles Leclerc: Multianual (más allá de 2027)

Red Bull

Max Verstappen: termina en 2028

Yuki Tsunoda: finaliza en 2025

Mercedes

George Russell: termina en 2025

Andrea Kimi Antonelli: finaliza en 2025

Aston Martin

Fernando Alonso: termina en 2026

Lance Stroll: Multianual (más allá de 2026)

Alpine

Pierre Gasly: 2026

Franco Colapinto: a préstamo de Williams

Haas

Esteban Ocon: finaliza 2026

Oliver Bearman: finaliza 2026

Racing Bulls

Liam Lawson: termina en 2025

Isack Hadjar: termina en 2025

Williams

Alex Albon: finaliza 2026

Carlos Sainz: finaliza 2026

Sauber

Nico Hulkenberg: finaliza 2026

Gabriel Bortoleto: finaliza 2026