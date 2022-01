Mercado de pases: giro inesperado en el posible pase de Fabricio Bustos a River

Compartir

Linkedin Print

El mercado de pases de River Plate iba sobre ruedas con la confirmación de la llegada de Tomás Pochettino, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez. Además, Juan Fernando Quintero ya quedó libre del Shenzen FC de China y espera arreglar su nuevo contrato con el Millonario durante los próximos días. Sin embargo, Marcelo Gallardo recibió la primera mala noticia en una negociación con Independiente que parecía encaminada entre los dirigentes de los clubes: Fabricio Bustos habría rechazado la propuesta del cuadro de Núñez y se quedaría en Avellaneda.

La oferta final que encajó en los planes de Jorge Brito, sucesor de Rodolfo D’Onofrio en la presidencia, era cerca de 1.5 millones de dólares, la cancelación de la deuda que el Rojo mantiene por el pase de Alexander Barboza y la cesión de Alex Vigo para que Eduardo Domínguez cuente con un nuevo lateral derecho. En ese momento, la pelota cayó en manos del futbolista que luego de una charla con su representante Nazareno Marcollese le habría comunicado al Muñeco no se movería de Independiente.

Vale recordar que Bustos quedará libre en junio de este 2022 y allí saldrá al mercado con el pase en su poder. En el cuadro de Avellaneda no habría caído bien la decisión de no dejarle rédito económico al club y Fabricio no sumaría minutos en sus seis meses finales de contrato, aunque el DT Eduardo Domínguez le permitiría entrenar con la primera. Un conflicto interno entre el entorno del jugador y la dirigencia liderada por Hugo Moyano podría haber sido la traba principal a una negociación que parecía encaminarse hacia buen puerto en la última semana.

Por el lado del Millonario pierde un carrilero que supo ser convocado a la selección argentina y que en la mente de Marcelo Gallardo era ideal para plantarle pelea en el puesto a Robert Rojas, una de los grandes descubrimientos del entrenador en el último semestre. El Muñeco todavía tiene a Alex Vigo como una de las promesas a desarrollar sumado a la capacidad de Milton Casco de jugar a pierna cambiada por el lado derecho, posición en la que demostró que puede cumplir y resaltar.

Vale recordar que Fabricio disputó un total de 147 partidos oficiales con la camiseta del Rojo en las que anotó 14 goles y repartió cuatro asistencias. Durante su estadía levantó una Copa Sudamericana y la Suruga Bank. El final de la relación de Bustos con Independiente se tornó a un plano conflictivo en cual ninguna de las partes vio venir.

Compartir

Linkedin Print