Mercado de trabajo en Formosa: tiene las tasas de actividad y empleo más bajas de todo el país

Al primer trimestre del 2020, el aglomerado de Formosa, de acuerdo a los últimos datos publicados por el INDEC, tiene la menor tasa de actividad y de empleo de todo el país. Además, la desocupación impacta mucho más en la franja joven, según destacó la consultora Politikon Chaco en un informe.

Comparado entre las regiones del país, al primer trimestre del 2020 el NEA tiene las tasas más bajas de todo el país: la desocupación fue del 5,4 (el Gran Buenos Aires tiene la más alta con 11,5), pero al mismo tiempo, los niveles de actividad y de empleo son también los menores en toda la Argentina (42,3 y 40,0 respectivamente).



Aglomerado Formosa

Actividad: los datos del 1º trimestre de 2020 mostraron un alza de 1,1 punto respecto al trimestre anterior en el nivel de actividad en el aglomerado de Formosa, registrando una tasa de 35,4%, la más baja de todo el país.

Empleo: el aglomerado formoseño tuvo una tasa de empleo del 33,9%, creciendo un punto respecto al trimestre anterior. En este también tiene la tasa más baja de todo el país.

Desocupación: Formosa muestra una tasa de desocupación 4%, por debajo del promedio regional y nacional. Se mantuvo en el mismo nivel que el trimestre anterior.



La desocupación afecta más a los jóvenes

Si se analizan los datos del mercado de trabajo en Formosa según sexo, los varones casi duplican en las tasas de actividad y empleo a las mujeres (60,2% contra 32,1%; y 58,4% vs 30,3% respectivamente); en el caso de la desocupación, las mujeres superan a los varones: 5,6% vs 3,1%.

Al desagregar los datos también por rango etario, se observa que entre las personas de hasta 29 años, la tasa de actividad de los varones está superando por más del doble a la de las mujeres (40,4% vs 17,7%), mientras que en la tasa de empleo la brecha es similar: 35,8% en varones frente a los 15,3% de mujeres. En la desocupación, las mujeres muestran una tasa del 14% contra 11,2% de varones.

En la franja de 30 a 64 años, la situación no difiere: los varones nuevamente cuentan con tasas de actividad y empleo bastante mayores; en la tasa de desocupación, en notablemente más alta en mujeres: 3,7% vs 0,6%.

En este punto, destacamos no solo las diferencias entre varones y mujeres, sino que, además, la tasa de desocupación en la franja joven (hasta 29 años) es considerablemente mayor a la de las personas de 30 a 64 años.

En la comparativa regional, las mujeres formoseñas tienen la segunda tasa de desocupación más alta, detrás del Gran Resistencia; y los menores niveles de actividad y empleo; los varones de Formosa, por su parte, tienen la segunda tasa de desocupación más baja del NEA, pero también están por debajo del resto en actividad y empleo.



El aglomerado Formosa en el ranking nacional

El aglomerado de Formosa tiene la tasa de actividad más baja del NEA y de todo el país. El ranking de aglomerados está liderado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el 56,9%.

En lo que refiere a la tasa de Empleo, Formosa también se ubica como la más baja del país. El ranking lo lidera nuevamente la CABA (52,1%).

En lo correspondiente a la Subocupación, Formosa tiene la segunda tasa más baja del NEA (10,1) y se posiciona 19º a nivel nacional. Concordia tiene la tasa más alta del país (17,4), y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly la más baja (3,4).

Finalmente, respecto a la tasa de Desocupación, Formosa tiene la segunda menor tasa del NEA y se ubica 27º a nivel nacional. El aglomerado con la mayor tasa de desocupación del país es el Gran Tucumán – Tafí con 13,1%, mientras que Posadas se ubica como el aglomerado con la menor tasa, con 2,4%.



Informalidad laboral

Formosa tiene un 41,1% de trabajadores informales, el segundo nivel más alto del NEA y el 7º del país, con un nivel por encima del promedio nacional (35,7%). El aglomerado de mayor nivel de informalidad es Santiago del Estero – La Banda con el 49,2%. A su vez, Ushuaia- Río Grande tiene el menor nivel de informalidad del país con el 8,8%.