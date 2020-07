Mercado Frutihortícola: comerciantes cerraron sus locales a modo de protesta por su traslado a la Sociedad Rural

Compartir

Hoy por la mañana la situación en el Mercado Frutihortícola se volvió tensa porque los trabajadores mayoristas del lugar comenzaron a cerrar sus puertas a modo de protesta por su traslado al predio de la Sociedad Rural, algo que según manifestaron no será factible debido a la gran distancia a la que deben trasladarse quienes se abastecen de los productos. Los trabajadores minoristas acompañaron la medida y también cerraron sus locales.

Además iban a realizar una asamblea entre propietarios y trabajadores para decidir si mañana abren sus puertas o no.

Uno de los trabajadores del lugar expresó que el descontento general también era por el protocolo de ingreso de camiones a la provincia, pero señaló que ya fue solucionado. “Ese era un problema pero ya se solucionó, el tema es que hacían demasiado drama, los policías los trataban mal a los choferes, los hicieron cumplir cuarentena en vano porque ya tenían hisopados hechos que salieron negativos, pero igual los dejaron en cuarentena”.

Aseveró que esta decisión trae “complicaciones” para todos. “Eso sin dudas es así, además qué vamos a ir a hacer a la Rural nosotros, es un desastre, la gente cómo va a hacer para ir allá, acá vienen en moto, en bicicleta y cómo van a hacer para ir porque encima es un peligro por los camiones ya que circulan camiones internacionales y nacionales”.

También señaló que la mayoría de de los comerciantes que se abastecen de ahí tienen vehículos pequeños como las motocargas. “Son pocos los que tienen vehículos de gran porte y que vienen a comprar acá, hay clientes que vienen a llevarse una bolsa de papa, de cebolla y no puede ir hasta allá. También está el tema del dinero porque ellos llevan un bulto o dos y si les falta vuelven a comprar, venden un poco y vuelven a comprar de nuevo, el tema es con qué van a traer desde allá la mercadería”.

Asimismo aseguró que “nunca se acercó nadie a preguntarnos si estábamos de acuerdo con el traslado, únicamente vino el encargado que habló pero no dio ninguna solución, él solo cumple órdenes de arriba, no puede decidir. Nosotros nos enteramos de esto por los medios”.

“Nos dijeron que es el transcurso de unos meses, no nos dieron una fecha estimativa de traslado”, aseveró.