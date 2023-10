Mercado Pago versus los bancos: los secretos detrás de la pelea

La discusión por la norma del BCRA, cuya derogación pidió el ministro de Economía Sergio Massa, tiene por detrás peleas más fuertes: el “QR interoperable” para pagos con tarjeta y el rendimiento que ofrecen las billeteras por el saldo en cuenta

El enésimo cruce entre Mercado Pago y los bancos por norma que dispone la eliminación del Debin, o débito inmediato, y su reemplazo por las “transferencias pull” entró en un compás de espera mientras los mismos actores, con el BCRA en el medio, disputan otros negocios, al mismo tiempo que la campaña electoral también tuvo influencia sobre el tema.

¿Qué se discute? El Debin, un método de transferencia electrónica iniciado por quien cobra que, con la simple aceptación de quien paga, permite hacer pagos en forma periódica. Mercado Pago lo utiliza para que su clientes carguen sus cuentas bancarias en su billetera, por una única vez, y así tengan sus fondos disponibles. El BCRA decidió que desde el 1° de diciembre ese mecanismo sea reemplazado por las “transferencias pull”, ya que el Debin en realidad fue creado para hacer pagos en el ámbito comercial y no para transferir dinero.

De entrar en vigencia, la norma obliga a repetir, también por única vez, el trámite de cargar todas las cuentas bancarias que hoy están subidas a cada billetera de Mercado Pago. De ese modo, la empresa salió a advertir que al menos 4 millones de sus usuarios corrían riesgo no poder usar sus servicios de la forma en que lo hacen por la decisión del BCRA.

Cabe destacar que la norma no impacta sobre las transferencias desde una cuenta bancaria (CBU) a una de Mercado Pago (CVU) con las que el público suele fondear sus billeteras. Ese mecanismo está fuera de discusión.

Decisión en el freezer

En plena campaña electoral, el ministro de Economía Sergio Massa intervino para pedir la derogación de “una norma que perjudica a los usuarios de las billeteras”. A cambio de esa modificación, le pidió a Mercado Pago una reducción de las comisiones que cobran a los comercios (de 6.99% a 5,77%) por cobrar con tarjeta de crédito vía QR y una bonificación de aranceles por 90 días para los nuevos comercios que ingresen al sistema. A la manera de los acuerdos que lleva adelante con múltiples sectores, Massa captó la polémica y la transformó en una acción de campaña para exhibir la reducción de un costo importante para comerciantes y cuentapropistas, cada vez más acostumbrados a Mercado Pago que a la banca tradicional.

Un video de 1 minuto de Massa en las redes explicando esa decisión dejó atrás el armado de la norma que, según el BCRA que preside Miguel Pesce, había sido “consensuado con todos los actores con participación en el sistema de pagos del país” desde el año pasado. De hecho, el ministro dejó entrever que su mensaje no fue consultado con Pesce.

La respuesta de Pesce y los directores del BCRA fue poner la cuestión en el freezer. Tras el mensaje del ministro, el jueves pasado el directorio evitó tratar la derogación pedida por Massa y respondió que estudiará el tema en el ámbito de la Cimpra, una comisión donde el Central y todos los actores del sistema financiero analizan los medios de pago.

El directorio del BCRA no mostró apuro por resolver la cuestión de inmediato. En los hechos, la norma no provoca efecto alguno hasta el 1° de diciembre y eso es mucho tiempo, si se considera que en el medio hay elecciones cuyo resultado aún es incierto. Tiempista, Pesce prefirió esperar.

Detrás de la pelea por el Debin se cruza otra, mucho más relevante para el negocio de los medios de pago, que protagonizan los mismos actores.