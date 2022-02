Mercantiles cerraron en 54% paritarias 2021que eleva el piso salarial a 90 mil pesos

Compartir

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) un incremento del trece por ciento no remunerativo, que se suma al cuarenta y uno por ciento pactado ya el año pasado.

Así lo confirmó el secretario general del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón, quien destacó que “este cierre de la paritaria 2021 eleva el piso salarial de $ 74.733 a $ 90.000 (incluido presentismo), lo que implica un aumento anual del por ciento”

Puntualizó además que “el acuerdo alcanzado en la sede de la cartera laboral nacional contempla las necesidades de actualización salarial de los trabajadores por el avance de la inflación.

Asimismo, resaltó que “este aumento se aplicará sobre las escalas vigentes de mayo 2021, conformado en su valor nominal y no acumulativamente de la siguiente manera: tres por ciento a partir de febrero de este año y diez por ciento a partir de marzo de 2022”, remarcando que “este nuevo incremento pasará a conformar los salarios básicos a partir del mes de abril 2022”.

El referente del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa aclaró que “con el sueldo de febrero a cobrar en marzo hay que agregarle un ocho por ciento no remunerativo, sumándose el veinticinco por ciento no remunerativo que se cobró hasta diciembre del 2021 y que pasará a formar parte del básico, además del tres por ciento acordado recientemente”.

“Por otra parte- añadió- se prorrogó el acuerdo referente al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo hasta junio del año en curso”

“La Federación y las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse en abril próximo, con el objetivo de reanudar las negociaciones e ir siguiendo la evolución de la inflación, y de las variaciones económicas que afecten las distintas escalas salariales”, precisó el titular del gremio mercantil.

Entrega de kits escolares

El Centro de Empleados de Comercio- Filial Formosa comunica que a partir del lunes 21 de febrero se estará procediendo a la entrega de kits de útiles escolares a sus afiliados, con motivo del inicio del ciclo lectivo 2022.

El presente beneficio alcanza a todos los hijos en edad escolar de todos los trabajadores mercantiles, que sean afiliados sindicales. Entre los requisitos para hacerse acreedor de los mencionados elementos, se requiere que cada agremiado presente copias de último recibo de sueldo y del certificado escolar o boletín de calificaciones. Teniendo en cuenta que el trámite es personal, los interesados deberán dirigirse a la sede gremial, sita en San Martín 1244, de lunes a viernes, en horario corrido de 10 a 20.

