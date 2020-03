Mercedes D’Alessandro y Martín Guzmán lanzaron la Dirección de Economía, Igualdad y Género

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al secretario de Política Económica, Haroldo Montagu; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, participaron ayer del lanzamiento de la nueva Dirección de Economía, Igualdad y Género del Palacio de Hacienda, que encabeza la economista Mercedes D’Alessandro.

En este marco, Guzmán destacó que por primera vez el Ministerio de Economía cuenta con un área que hará foco en la igualdad de género desde una concepción económica y afirmó que “está claro que hay fuertes desigualdades de género y que la evolución macroeconómica afecta a las personas de forma diferente según su género”. “Esto es algo que no debería ocurrir y la idea es que la Dirección se encargue de articular y generar información y conocimiento para hacer la base del diseño y ejecución de las políticas públicas”, agregó.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda hizo hincapié en el “fuerte compromiso institucional del Ministerio de Economía con la agenda de género” y enfatizó en que “la creación de esta Dirección habla de lo mucho que está enseñando el movimiento feminista y de lo fuerte que se vislumbra una realidad que se da en Argentina y el mundo”. “Lo que buscamos es tener un espacio fortalecido para que cada política pública que se decida en la Argentina tenga en cuenta la dimensión de género y transformar una realidad que hoy tenemos pero no queremos tener”, añadió el Ministro.

Durante su exposición, D’Alessandro resaltó que “es la primera vez que existe un espacio institucional para pensar a la economía con perspectiva de género” y desarrolló un panorama sobre las desigualdades de género que existen en la economía argentina. En este sentido, la Directora precisó que “las mujeres ganamos 29% menos, tenemos mayores niveles de desempleo, e incluso una de cada cuatro mujeres menores de 29 años no consigue trabajo”. “Tenemos mayores niveles de precarización laboral y las estamos subrepresentadas en los deciles de mayores ingresos y sobrerepresentadas en los de menores ingresos”, agregó.

Además, D’Alessandro explicó que “las mujeres tenemos un mayor impacto de la crisis económica y por eso es necesario e ineludible que la agenda feminista y los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ estén presentes a la hora de definir las políticas públicas”. “La perspectiva de género tiene que servir para generar herramientas que aborden los problemas de una manera especial, coordinada e integral”, señaló.

La Directora también anticipó que “se está trabajando para poner en marcha un Presupuesto con perspectiva de género que pueda recopilar los esfuerzos del Gobierno para que las políticas cierre la brecha de desigualdad”. Además, indicó que la Dirección buscará que los recursos impositivos puedan identificar las trayectorias laborales de las mujeres a la hora del pago de impuestos; y producir mejoras en la inclusión financiera de las mujeres. “Para dar respuesta a la crisis hace falta una perspectiva feminista e inclusiva que involucre a las personas más vulnerables en la agenda”, concluyó.

Por su parte, Montagu afirmó que “el objetivo será trasversalizar la agenda dentro del Ministerio y llevar la discusión de políticas públicas en otros Ministerios para que la perspectiva de género esté presente a la hora de diseñar políticas económicas y políticas públicas”. “A mis colegas economistas varones les digo, deconstruyámonos y acostumbrémonos a perder privilegios para ganar derechos para todos y todas”, añadió.

En tanto, Todesca celebró la creación de la Dirección y manifestó que “va a hacer que tengamos mejores políticas públicas”. Finalmente, convocó al desafío de “ejercer nuestro lugar de funcionarios y funcionarias con respeto y lograr escucharnos en términos de diversidad”.

Nació en la ciudad de Posadas, se doctoró en Economía en la Universidad de Buenos Aires y durante más de 15 años dio clases allí, principalmente en el campo de la Epistemología de la Economía. También fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

En 2016 publicó el libro “Economía feminista. Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder el glamour)” y participó en otro titulado “¿El futuro es feminista?”. En 2018 fue elegida como una de las intelectuales con mayor relevancia en Iberoamérica por Fundación Avina, así como también L’Óreal Paris la seleccionó para una muestra de fotos de las mujeres argentinas más inspiradoras en los últimos años.