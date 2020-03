Mercedes Morán opinó sobre la cuarentena total: «Este parate nos cura de muchas cosas»

Compartir

Alberto Fernández declaró que seguirá vigente la cuarentena obligatoria hasta Semana Santa, como medida preventiva para evitar la transmisión del coronavirus. En medio de este contexto, Mercedes Morán opinó sobre las consecuencias de estar aislados socialmente: “El mundo entero está parado. Necesitábamos parar. A veces pienso que este parate nos cura de muchas cosas, más allá del virus con el que estamos luchando”.

En diálogo con la conductora Catalina Dlugi, la actriz se mostró a favor de las medidas tomadas por el Jefe de Estado para frenar el contagio: «Es duro, pero hay cosas que alientan. A mí, personalmente, me da tranquilidad saber que nuestro Presidente se está poniendo esto al hombro, que hemos dejado atrás algunas diferencias privilegiando lo que es importante de verdad”.

Además, Morán señaló en el ciclo Agarrate Catalina de La Once Diez / Radio de la Ciudad que en esta pandemia los gobiernos de los todos los países tomaron diferentes posiciones, con medidas más o menos estrictas, y remarcó que en este momento “queda en evidencia quiénes son los que manejan el mundo y qué decisiones toman, quiénes privilegian los negocios, la producción, y quiénes privilegian la vida de las otras personas”.

En cuanto a su carrera, la artista contó que se postergaron las grabaciones de El reino, la serie de Netflix que protagoniza con el Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani y Diego Peretti. Ella interpreta a una pastora evangelista que es la esposa del personaje de Peretti en la ficción que refleja el advenimiento de los evangélicos en el mundo de la política.

Luego, aseguró que es una afortunada por ser muy convocada para las diferentes producciones que se realizan, ya que a su edad es difícil conseguir papeles. “He tenido mucha suerte”, señaló e hizo un chiste sobre el hecho de seguir recibiendo propuestas de trabajo: “De pedo, pero agradezcamos”.

Por último, la actriz se refirió a su vida íntima: “En este momento no estoy en pareja. Estoy viviendo sola, estoy muy bien. Me parece que al dejar atrás la juventud una también deja atrás algunos estereotipos. Si bien es cierto que compartir con alguien que amás la vida es precioso, en este momento estoy disfrutando mucho de mi soledad, de mi libertad, apreciando mucho los distintos tipos de amor, con mis hijas y mis nietos”.

Recientemente, Mercedes Morán tuvo una divertida charla virtual con Juan Leyrado al cumplirse más de 20 años del final de Gasoleros, la exitosa tira de Polka en la que ellos interpretaban a los personajes de Roxy y Panigazzi, quienes vivían una fuerte historia de amor. Durante este reencuentro hablaron de sus vidas y aprovecharon para recordar algunas de las medidas para frenar la pandemia. Fue un momento inolvidable para quienes siguieron esa ficción de El Trece que logró obtener altos niveles de audiencia.