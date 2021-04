Mercedes Paz: “Estamos con la ilusión de ascender”

Compartir

Linkedin Print

La capitana del equipo argentino, Mercedes Paz, no ocultó su entusiasmo de cara al cruce con Kazajistán por la Billie Jean King Cup, que se disputará en Córdoba el 16 y 17 de abril. “Este playoff nos agarra mejor que en 2020”, remarcó.

“Termino de ver otro partido y luego charlamos”, dice el mensaje de whats app de Mercedes Paz un buen rato antes de que acceda a la charla con la web de Deportes. Motivada, ocupada en cada detalle, inquieta y con ganas de no perderse un segundo de cancha de cada una de sus dirigidas, la capitana del seleccionado argentino tiene su mente ocupada al ciento por ciento en los playoffs que se vienen en el Córdoba Lawn Tennis Club el 16 y 17 de abril, ante Kazajistán, por la Billie Jean King Cup.

“Después de un año de esperar esta serie, creo que nos agarra mejor paradas, porque en 2020 nuestra mejor jugadora estaba rankeada 180 del mundo y hoy la tenemos a Nadia (Podoroska) adentro de las 50, y para las demás componentes del equipo ha sido muy importante la competencia de tres torneos que tuvimos en el país lo que nos permitió llegar a este cruce con rodaje, que es muy importante”, comenzó Paz, que fue designada como capitana en 2018 por Agustín Calleri y desde entonces, protagonizó desde su conducción una nuevo ciclo con buenos resultados en el equipo nacional.

Argentina confirmó en sus filas, además de a la mencionada Podoroska, a Lourdes Carlé, Victoria Bosio, Guillermina Naya y Jazmín Ortenzi. Kazajistán, por su parte, vendrá a nuestro país con Elena Rybakina (23° WTA), Yulia Putintseva (31°), Zarina Diyas (88°), Anna Danilina (136° dobles) y Yaroslava Shvedova (capitana y posible jugadora).

“Sabemos que no será fácil, ellas juegan muy bien y tienen dos Top 35 del mundo. Va a ser una experiencia muy buena para nosotras. Nos motiva mucho el desafío, estamos con la ilusión de ascender y con muchas ansias de jugar la Billie Jean King Cup. Estamos listas para competir”, enfatizó Mecha.

Compartir

Linkedin Print