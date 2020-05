Merendero de Namqom pide colaboración ya que se triplicó la cantidad de personas que alimentan

Compartir

Nancy, voluntaria del merendero “Elsa” que funciona en la manzana 5, casa 4 del barrio Namqom, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que debido a la pandemia de coronavirus y al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el que muchas familias no pueden trabajar, se triplicó la cantidad de personas que alimentan por lo que piden la colaboración de la gente con todo tipo de mercadería para poder seguir brindando alimento a las familias del lugar donde la mayoría de las mujeres son artesanas y como no pueden buscar los elementos para su artesanía y muchos menos venderlas, no tienen dinero para dar de comer a sus hijos. Lo mismo sucede con los hombres que son changarines y no puede salir a realizar ningún trabajo.

“Estamos trabajando desde hace 3 años en el merendero de Elsa, trabajamos a pulmón, ahora con esta pandemia estamos trabajando mucho más porque las madres artesanas ya no pueden hacer sus artesanías, usar sus materiales, hay más necesidad en el barrio Namqom”, explicó.

“El merendero está ubicado en la manzana 5, casa 4. Nosotros de tener 30 niños llegamos a tener ahora 120 niños más adultos, entre ancianos y madres. El merendero era más que nada para los niños, pero ahora también se suman los ancianos de la comunidad y las madres ante la necesidad que hay”, lamentó.

Asimismo contó cómo hacen para mantener en pie el merendero más aun porque aumentó la cantidad de personas que acuden. “Lo que hicimos fue crear un Facebook pidiendo donaciones a las familias de Formosa y ellos son los que nos están ayudando, nos traen fideo, harina, yerba y así vamos juntando para el fin de semana porque solo podemos juntar los fines de semana, no es algo de todos los días, es la gente la que dona, personas comunes, changarines, trabajadores, la verdad es que la gente más humilde en este momento saca lo poco que tiene para traernos a nosotros”, valoró Nancy.

De la misma forma relató que muchas veces se quedaron sin poder alimentar a los pequeños ante la falta de mercadería. “En esta cuarentena nos quedamos el fin de semana sin darles de comer a los chicos, ellos venían y a nosotros se nos partía el alma decirles que no teníamos nada para darles entonces ahora nos juntamos entre 3 merenderos que trabajan a pulmón en el barrio y con todo lo que estamos juntando esta semana vamos a hacer ollas populares este fin de semana para que nadie se quede sin su plato de comida”, señaló.

En ese sentido explicó que el menú diario es improvisado, debido a que van cocinando con lo que tienen, a diferencia de antes donde hacían chocolates con galletitas o con pan de leche, hoy apenas les alcanza para cocinar. “Vamos improvisando la comida de lo que vamos juntando, dependiendo de la mercadería que tenemos vamos cocinando. Los chicos necesitan estar alimentados así que hacemos lo que podemos”, señaló.

Seguidamente contó que en el merendero “trabajo yo, mi madre y mi cuñada, somos una familia que nos ayudamos para brindar un plato de comida ya que a partir de la cuarentena aumentó la cantidad de gente que viene”.

También contó que ante la gran necesidad que hay en el lugar, muchos se quedan esperando para ver si sobró algo y poder llevar a su casa. “Muchos esperan para ver si alcanza para llevar algo más para la casa, pero la realidad es que apenas alcanza, si le damos un poquito más a uno, al que está atrás ya no le alcanza y es difícil lo que nos toca ver, eso es lo que nos pone mal teniendo un gobierno que tiene que solucionar esos problemas antes que nada, hay mucha necesidad en la gente y los niños, nosotros somos los que ponemos el corazón y vida para esto, da mucha tristeza ver a veces a los niños que no puedan llevar a sus casas un poquito más de comida”, dijo.

“Acá se nota más la pobreza porque los padres no pueden trabajar, los hombres son changarines y las madres artesanas pero como no pueden buscar los materiales en el monte por el tema de la cuarentena no pueden trabajar, además no hay ventas de las artesanías tampoco, está todo paralizado”, explicó.

“En Formosa hay mucha gente solidaria y gracias a ellos seguimos con esto”, destacó y dijo que quien desee donar mercadería o lo que pueda puede acercarse a la dirección del merendero o bien comunicarse al celular 3704554825.

“Nosotros estamos necesitando de todo un poco, no estamos completando para hacer la olla solidaria este fin de semana, no estamos llegando así que pueden colaborar con lo que quieran. Siempre les dábamos a los chicos muchas cosas pero ahora es cada vez menos la cantidad de lo que tenemos para ofrecerles porque recibimos bebés de solo meses, adolescente, ancianos y madres”, finalizó.