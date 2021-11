Merendero «Los peques» recuerda que continúa la colecta y para armar y entregar canastas navideñas a familias carenciadas

Compartir

Desde el merendero “Los Peques” ubicado en 9 de Julio y 5ta del barrio San José Obrero, se pusieron en contacto con el Grupo de Medios TVO para contar que, como cada año, iniciaron una colecta que en esta ocasión se llama “Somos fe y esperanza”, con el fin de juntar donaciones para armar más de 50 canastas navideñas que entregarán a las familias que acuden diariamente al lugar.

Quien quiera colaborar tiene tiempo hasta el 20 de diciembre y puede hacerlo con alimentos no perecederos, pan dulce, budín, golosinas, juguetes en buen estado y demás. Se pueden contactar a los números de celulares 3704-078859 o 3704-361847.

En ese sentido, Maira Piris, que es voluntaria del merendero desde hace años, se mostró agradecida por la constante ayuda que reciben, lo que permite que a su vez puedan asistir a más familias.

“El lema de la colecta de este año es “Somos fe y esperanza” porque en todo este tiempo que estuvimos trabajando gracias a Dios conseguimos mucha gente que nos ayuda, que está preocupada por nosotros e incluso las veces que no pueden donar se sienten con culpa, pero entendemos la situación de todos por eso también hacemos venta de cosas dulces, rifas y demás para poder recaudar lo necesario para cada almuerzo y merienda”, expresó Piris.

“En este caso solicitamos a toda la comunidad que quiera colaborar ya que estaremos preparando más de 50 canastas navideñas que contendrán alimentos no perecederos, algún budín o pan dulce, todo dependiendo de lo que consigamos y será dado uno por familia, siempre teniendo en cuenta la cantidad de integrantes, si son más de 10 trataremos de dar dos canastas, todo depende de las donaciones que consigamos”, explicó.

De la misma forma se puso a disposición para buscar las donaciones de quienes quieran colaborar y no puedan acercarse hasta el merendero.

“Estamos muy contentos de cerrar un año que dentro de todo fue fructífero porque conseguimos muchísimas donaciones y pudimos brindarle lo más que pudimos a cada familia”, manifestó Piris con la esperanza de que los formoseños puedan acercar su ayuda, por más mínima que sea para llevar un poco de felicidad a las familias más necesitadas.

