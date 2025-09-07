Mes de la prevención del suicidio: Kremis detalló el trabajo del Estado provincial para abordar la temática

El director del Área de Salud Mental, del Ministerio de Desarrollo Humano se refirió a este mes de la prevención del suicidio y explicó la importancia de generar consciencia sobre esta temática como así también las herramientas que brinda el Estado provincial para trabajar en este sentido.

“Es un tema complejo, cuesta hablar, primero porque hay mucho desconocimiento, muchos temores asociados. Durante mucho tiempo se pensaba que hablar del tema, y sobre todo en medios de comunicación, podría incentivar o incrementar el problema, que personas al escuchar hablar sobre esto pudieran tener una conducta de autolesionarse de alguna forma”, sostuvo.

Pero, aclaró, “se ha demostrado que no”, por el contrario, “mientras más hablamos es mejor, por supuesto, con el fundamento, y orientado a quienes nos escuchan, como en este caso un público general, de todas las edades”.

Asimismo, recordó que el próximo 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y, en ese marco, desde la cartera sanitaria provincial, a través de todos los hospitales y centros de salud, estarán llevando diversas acciones durante este mes para promover el autocuidado de la salud mental y, puntualmente, abordar la prevención del suicidio.

“Lo importante es tener en cuenta el cuidado de nuestra salud mental, de buscar y pedir ayuda a los profesionales cuando uno está pasando por una situación de dificultad, no dejar pasar el tiempo. Como todo en salud, mientras más uno se deja estar, después más cuesta revertir esa situación”, indicó.

Y agregó: “En salud mental es exactamente igual. Si uno tiene un problema, algo que a uno le angustia, una preocupación, si uno no habla de esto, si no busca ayuda, el problema va creciendo. Uno no se puede meter debajo de la alfombra. Y después, cuando eso emerge, emerge mucho más grave”.

En ese sentido, el profesional fundamentó que existen “un montón de estudios en el mundo” que brindan datos de relevancia para entender este flagelo y dicen, por ejemplo, que en su mayoría quienes tienen este tipo de conducta son los hombres (80%).