Mes de las Infancias: se realizó la entrega de juguetes en escuelas de toda la provincia

El Gobierno de la provincia de Formosa, mediante una logística planificada en conjunto con todos los integrantes del sistema educativo provincial, además de dirigentes y militantes del Modelo Formoseño, hizo entrega este viernes 25 en las escuelas de todo el territorio de los juguetes por el Mes de las Infancias.

Sobre el desarrollo de la jornada, que a diferencia de otros años se decidió que sea en un día de clases, directivos de varias escuelas de la ciudad de Formosa destacaron que el gobernador Gildo Insfrán reafirma nuevamente con esta acción que “los únicos privilegiados son los niños”.

En ese contexto, en la Jurisdicción Tres está la EPEP N° 496 “Pablo Pizzurno”, donde su director Luis Ramírez Méndez expresó que “desde la Agrupación 17 de Octubre muy gentilmente nos acercaron el día anterior los juguetes y este viernes colaboraron con nosotros (directivos y docentes), en la entrega de los mismos a cada niño y niña”.

Así cada uno se llevó su regalo, “mediante el cual el gobernador Insfrán siempre está presente”.

Además, expresó que “esto es muy esperado tanto por ellos como por toda la comunidad educativa así que estamos contentísimos”, puesto que como dice siempre el primer mandatario “los únicos privilegiados son los niños y las niñas, que en Formosa se ve muy bien reflejado con estas acciones”, puso en relieve.

“La educación es una cuestión de Estado y el nuevo rostro de la justicia social”, subrayó contundente el directivo.

Comentó, por otro lado, que “a cada turno entregaron los juguetes, lo que fue informado a los padres” oportunamente, y en caso de que no lo retiraran este viernes, “la escuela lo guardará para entregarlo el lunes próximo”.

Continuó diciendo que del mismo modo se entregaron cupones numerados para los sorteos en los festivales por el Mes de las Infancias que se llevarán a cabo este fin de semana en la Jurisdicción Cinco y el Paraíso de los Niños.

Por su parte, Alan Juárez, militante que en la escuela Pizzurno colaboró en esta actividad, valoró en diálogo con esta Agencia que “el Gobierno a través del Modelo Formoseño garantiza esta política pública que no tiene precedentes en la Argentina”.

Desde otro punto, la vicedirectora de la EPEP 398 “Padre Benito López”, Margarita Ortega, señaló que allí, a la entrega de juguetes, agregaron “peloteros que personas solidarias nos brindaron para que los alumnos y las alumnas disfruten”.

“Lo más importante –fundamentó- es que los niños y las niñas sean felices, ya que son como las estrellas que brillan y para eso siempre tienen que tener su corazón lleno de ternura, amor y felicidad”.

Indicó que la escuela tiene una matrícula de 443 alumnos y alumnas, por lo que, en base a esa cifra, “se diseñó el reparto de los juguetes” que fue al mediodía, horario de salida del turno mañana, en tanto que lo mismo se replicó en el turno tarde.

“Estamos muy contentos por lo que brinda el Gobierno provincial, ya que, en los casos que en algunas casas los padres no puedan comprarles un juguete, para eso nuestro Gobernador les brinda esa felicidad a ellos y sus padres”, puso de resalto.

En la recorrida por las escuelas AGENFOR también dialogó con la directora de la EPEP N° 82 “Luis Gaspar Ruiz”, Mónica Argüello, quien sostuvo que 115 niños y niñas allí llevaron su obsequio, por lo que fue “una importantísima jornada la que se vivió, en la que nosotros como comunidad educativa estamos más que felices por esta nueva decisión del Gobierno”.

Y recordó que, “a diferencia de otros años, fue en un día de clases por lo que cada uno de los niños y las niñas disfrutaron del obsequio en la institución, con el adicional de un tobogán, la Policía Comunitaria y el profesor de Educación Física que organizó fútbol mixto para los del Segundo Ciclo”, detalló.

“Así que felices por año a año por reiterarse esto y también el bono para los sorteos de bicicletas y otros premios” en los festivales organizados por el Gobierno provincial, continuando con el festejo del Mes de las Infancias.

Relacionado