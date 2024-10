Mes rosa: “Es muy importante la tarea que estamos haciendo porque hasta los hombres consultan”

La coordinadora del programa provincial del cáncer de mama, Sofía Zamudio dialogó con el Grupo de Medios TVO en relación a la labor que están llevando adelante con el mamógrafo móvil en diferentes puntos de la provincia y aseguró que cada vez más se toma conciencia de lo que es el cáncer de mama. Aseguró también que son muchos los hombres que se acercan a examinarse.

Zamudio comenzó diciendo: “estuvimos presentes en la Fiesta del Pomelo con uno de nuestros tráiler”.

Año rosa

Y acotó “nosotros le llamamos el año rosa, en lugar del año rosa porque estamos trabajando mañana y tarde en toda esta cuestión, tenemos que decir que la gente cuando sabe donde y que fechas vamos a estar se hacen presentes y hasta que no se los atiende no se mueven del lugar, esto es algo muy bueno para nosotros porque habla de la conciencia que hoy por hoy tenemos todos en esta cuestión”.

Y añadió “en caso de ser positivo el diagnóstico pasamos a los profesionales que el tratamiento requiere y lo positivo de esto es que todo lo que arranca con una mamografía cierra con el tratamiento adecuado para cada caso en particular en la provincia, esto es lo fundamental”.

Acotó que no solo son las mujeres las que se realizan el estudio, sino que también hay hombres que se van animando a hacerse la mamografía “la detección precoz tiene un 98 por ciento de sanación que es lo más importante”.

“Nosotros le explicamos cómo darse cuenta de si algo está fallando en el cuerpo y les pedimos que se acerquen lo más rápido posible para poder tomar un diagnóstico rápido”, aclaró.

Informó que hay varios puntos de la ciudad donde pueden acercarse a realizarse los estudios.