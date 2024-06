Messi afirmó: «Creo que Inter Miami va a ser mi último club»

La Pulga, que deslizó que terminará su trayectoria en la MLS, reconoció que ve cada vez más cerca el final de su carrera. Además, le contestó al francés Mbappé.

Lionel Messi cumplirá 37 años el próximo 24 de junio mientras esté dando los primeros pasos en una nueva Copa América con la selección argentina. El documento no miente y hay una palabra sobrevolando en su carrera que nadie quiere decir, pero que en algún momento se pronunciará: el retiro del fútbol.

En un anticipo de la entrevista que le brindó a ESPN, q Leo se animó a tocar este tema por demás espinoso para todos los amantes del deporte. “¿Estás asumiendo que queda menos? ¿lo disfrutas más por eso? Creo que el mundo no está preparado para que vos dejes el futbol, ¿y vos?”, le planteó el periodista Martín Arévalo.

“Y yo creo que tampoco, toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos… Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también. Pero no lo pienso, intento disfrutar. Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos. Y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la Selección donde tengo compañeros y amigos también; y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar”, sentenció.

Al ser consultado sobre los pasos que seguirá antes de abandonar la práctica profesional, aceptó que hoy en día en su mente no está dar otro salto más allá de la MLS. “¿Tu último club es el Inter?”, le plantearon. Sin dar una palabra determinante, dejó en claro que hoy ese es su plan: “Y, sí… Creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club”. Con esta frase, el rosarino dejó claro que no tiene en la cabeza jugar en Newell’s o retornar al Barcelona en algún momento.

En julio de 2023, Messi llegó al Inter Miami, revolucionó la Major League Soccer (MLS) y a todo Estados Unidos. Firmó contrato hasta fines de 2025 con una opción de renovación hasta 2026, año en que se disputará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, competición en la que todavía no confirmó su presencia.

Hace unos días, el capitán albiceleste había declarado en una entrevista con Infobae: “¿De qué depende mi presencia en el Mundial? De cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente. Todavía queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento. También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España”.

Fue justo antes de disputar la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 que fuertes rumores indicaron que Messi tenía pensado jugar un semestre con la camiseta de Newell’s luego de terminar su contrato con PSG a mediados de 2023. Sin embargo, Lío optó por despedirse del elenco francés y firmar directamente con la franquicia de los Estados Unidos en la que tiene pensado colgar los botines.

La respuesta de Messi

a Mbappé

Hace algunos días, el francés había instalado la polémica al declarar que “para mí la Eurocopa es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial”. Ahora el argentino recogió el guante y le contestó: “Él también había dicho algo de los equipos sudamericanos antes del Mundial… Cada uno le da importancia a la competición que juega. Obviamente la Eurocopa es importantísima, donde están los mejores, pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil, ¿no?”. Y remató: “En el Mundial están los mejores. Están todos los campeones del mundo generalmente y creo que por algo todos quieren ser campeón del mundo”.

De Lionel para Maradona

“Obviamente que me dio mucha tristeza que él no pueda vivir lo que vivimos nosotros porque sé lo que sentía por la Selección, lo que quería que Argentina vuelva a ser campeona del mundo, porque hemos vivido un Mundial juntos, el cual más allá del resultado, fue una experiencia impresionante compartir con él el día a día, lo bien que estaba él, lo que disfrutaba ser técnico de la Selección… Intento quedarme con todos los buenos recuerdos que tuvimos juntos. Sé que él me quería mucho a mí y yo a él, por más que siempre se hayan dicho cosas en el medio. La realidad es que nos tenaíamos mucho cariño, desde que me conoció siempre me apoyó, quiso lo mejor para mí. Fue una lástima que no lo haya podido vivir como lo vivió todo el país”.

El ping pong de Messi

Tu mejor gol y el más importante de tu carrera: “Por belleza diría el del Real Madrid, semifinal de Champions en el Bernabéu. Por importancia el de la final del Mundial (de Qatar)”.

Gustos preferidos de helado: “Banana split, dulce de leche”.

Sacando el fútbol, ¿en qué sos muy bueno?: “No sé. Siempre di todo y me gustó de chiquito el fútbol. Me enfoqué en eso”.

¿Con qué te reís mucho?: “Con cualquier cosa, la paso bien con este grupo. Con las salidas y cualquier chiste. La verdad que en este grupo (de la Selección) nos reímos mucho y la pasamos bien en la concentración”.

Una persona que te hubiera gustado conocer: “En el mundo del deporte me gustaría tener una foto con Jordan. Conocerlo y tener una foto con él”.

Un lugar en el mundo: “Rosario”.

El tema más escuchado en la playlist de Messi: “La música cuando vamos en el auto y estamos en familia la manejan los nenes o Antonela. Así que me adapto a cualquier tipo de música”.

¿Qué serie estás mirando?: “Ahora ninguna”.

¿Qué es Antonela en tu vida?: “Definir lo que significa ella para mí, todo lo que diga se va a quedar poco. Es muy importante. Es todo”.

¿Y tus hijos?: Todo. Para mí la familia es lo principal, lo más importante. Primero la familia, después todo lo demás. Por eso Rosario es tan especial. Está mi familia, la de ella. Por eso disfrutamos muchísimo de esos momentos”.