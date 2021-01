Messi deberá decidir si se va o se queda en el Barcelona

Compartir

Comenzó la cuenta regresiva. A partir de este 1 de enero del 2021 Lionel Messi tiene en sus manos el futuro de su carrera futbolística. Todavía lejos del retiro, se debate entre dos opciones a las que pocas veces se enfrentó en su vida profesional: continuar apostando al club que lo formó y seguir comandando a un Barcelona en transición o armar las valijas para apostar por algo totalmente nuevo después de 20 años. Su contrato finaliza en seis meses, pero a partir de esta fecha tiene la posibilidad legal de cerrar un trato con otra entidad sin ninguna reprimenda.

Lo cierto es que sea cual sea la decisión no será para nada fácil y su porvenir no se resolverá ni hoy, ni mañana, ni la semana entrante, tal como él mismo lo detalló en su última entrevista con el periodista Jordi Évole: “Voy a esperar a que termine la temporada”.

“No sé si me iré o no, y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera, siempre hablando hipotéticamente”. En ese tono se manejó durante la hora que duró la conversación con el presentador español y seguramente desde hoy, y hasta junio, comenzará a poner cosas en la balanza.

La situación en la que se encuentra ahora es totalmente diferente a la de hace cuatro meses, en la que estaba decidido a salir haciendo uso de su cláusula liberatoria. Con la junta directiva que tanto lo dañó en este último tiempo afuera del club, y en vísperas de las elecciones presidenciales pactadas para el 24 de enero, la Pulga empieza a encarar la recta más determinante de su carrera.

“Quiero estar en Barcelona todo lo que pueda, pero no quiero tener un contrato largo y quedarme por eso, sino porque sé que voy a estar bien físicamente, ser importante y ver que hay un proyecto ganador”, consideraba Messi en 2019.

