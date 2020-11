Messi: “Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”

Compartir

Lionel Messi volvió a la realidad que lo acosó durante los últimos meses en Europa. Tras pasar una estadía satisfactoria con la selección argentina, en donde el equipo de Lionel Scaloni dio otro paso hacia el Mundial que organizará Qatar en 2022, el astro rosarino arribó a la capital catalana donde fue recibido por un contingente de periodistas que lo abordaron con preguntas relacionadas al Blaugrana.

La polémica se dio luego de las palabras que brindó un tío de Griezmann, quien aseguró que su sobrino no logró adaptarse al Culé por la postura incómoda que le hizo sentir el astro rosarino. “Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí,… Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil”, indicó el familiar del delantero francés en un documental difundido en la televisión francesa M6. Por lo tanto, cuando la Pulga arribó al aeropuerto catalán, los cronistas le consultaron sobre los dichos del pariente de Griezmann y Leo no ocultó su fastidio: “Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”.

La sentencia fue breve pero contundente. Una vez más el capitán volvió a demostrar su personalidad para marcar el terreno que construyó a base de su talento. Además, su fastidio se hizo aún más notorio cuando manifestó su malestar por el recibimiento que tuvo en la Ciudad Condal: “Llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí a uno de Hacienda… Es una locura”.

