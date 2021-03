Messi fue clave para el triunfo de un Barcelona que ahora irá por el milagro en la Champions

Compartir

Lionel Messi volvió a destacarse en otra presentación del Barcelona por la liga española. El elenco conducido por Ronald Koeman continúa en racha y derrotó como visitante al Osasuna gracias a las dos asistencias del argentino, quien abasteció a Jordi Alba en el primer tiempo y al juvenil Ilaix Moriba en el segundo. Con la victoria, los culés quedaron a dos puntos del líder Atlético Madrid, que tiene dos cotejos pendientes. Ahora los catalanes irán por el milagro ante el PSG en la Champions League.

Pasó poco y nada en la etapa inicial que se abrió con una habilitación extraordinaria de Messi, quien tirado como enganche envió el roscazo para la filtración de un Alba que sometió al arquero rival con un fuerte zurdazo que dio en el techo interno de la valla. Un rato antes la Pulga había avisado tirado sobre el costado izquierdo a través de un centro con rosca conectado por Antoine Griezmann, quien no pudo direccionar bien.

Con el tanteador a favor, el dominio del Barça fue más evidente en el complemento. Messi advirtió en el amanecer con un remate potente desde media distancia bien despejado hacia un costado por el arquero Sergio Herrera. Más tarde envió un tiro libre cerrado que casi se cuela en el ángulo más lejano y asustó a todos los de Pampolona.

Al minuto 34 nuevamente la combinación Messi-Alba casi le da frutos a la visita: Leo la empaló exquisitamente dentro del área y el lateral izquierdo definió pero esta vez no pudo inflar la red por la oposición de Herrera.

Justo antes de la sentencia del marcador, el capitán blaugrana estuvo cerca de anotar su tanto cuando se metió entre marcadores y llegó a definir incómodo frente a la salida del guardameta. Fue segundos antes de pararse como número 9 en la medialuna del área, pivotear y ceder para Moriba, quien la sacó de derecha a izquierda y la ubicó contra un poste para aumentar la diferencia que ya no se acortaría.

Pese a no haber marcado, Messi sigue siendo el máximo artillero del certamen con 19 gritos (tres más que su ex compañero, hoy en Atlético Madrid, Luis Suárez). Con estas dos acumula nada menos que 10 asistencias en lo que va de la temporada.

El Barça tiene una empresa muy complicada contra el París Saint Germain, al que visitará en Parque de los Príncipes el próximo miércoles. Tendrá que remontar el 1-4 de la ida, por lo que está obligado a anotar al menos cuatro goles para soñar con la clasificación a los cuartos de final de la Champions. Como mínimo, buscará cambiar su imagen. La gran actualidad que atraviesa el elenco de Koeman los hace esperanzar.

