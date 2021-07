Messi quedó libre y estallaron las redes: los clubes que lo tentaron o lo “presentaron” como nuevo refuerzo

Compartir

La finalización del contrato entre el Barcelona y Lionel Messi significa un hito en la carrera del argentino. Por primera vez desde que es profesional, es jugador libre y tiene el pase en su poder. Aunque todo indica que su futuro volverá a quedar atado al conjunto blaugrana, varios clubes alrededor del mundo aprovecharon para hacer bromas relacionadas al fichaje de la Pulga. Newell’s Old Boys, Brown de Adrogué, Club León y hasta una cadena de comida rápida llevaron la creatividad a sus redes sociales.

El club del Ascenso argentino publicó una foto editada donde aparece el jugador firmando contrato con las camisetas como decoración en el escritorio. “Hola, Leo Messi. Nos enteramos que estás libre. ¿Y si te llama Vairo? ¿Te animas?”, escribió la cuenta oficial de Brown en forma de chiste. La imagen generó miles de interacciones en Twitter y los internautas comenzaron a imaginar al 10 del Barcelona con los colores del club del cual son hinchas.

Justamente el que tampoco desperdició la ocasión fue el Newell’s, equipo donde la Pulga dio sus primeros pasos en el fútbol infantil. “Hola Leo, estás ahí? En Argentina recién ahora es 1! de julio… (El que no arriesga no gana)”, redactaron en las redes oficiales de la Lepra apenas arrancó el séptimo mes del año en el país. Los fanáticos del club rosarino todavía sueñan con ver algún día a Messi con la camiseta rojinegra en el Coloso Marcelo Bielsa.

Seguido a los clubes argentinos, apareció el Club León de México con un creativo posteo donde hacen un juego de palabras. “Bienvenido Messi… ete del año. ¡Ya estamos en julio! Faltan 23 días para el inicio del torneo”, publicó la cuenta como epígrafe de un fanático del equipo mexicano con una careta del crack argentino. Además, la franquicia de comida rápida Kentucky Fried Chicken también bromeó con la incorporación de Lionel con la foto de un empleado parecido al futbolista.

Pero no termina ahí. El Íbis Sport Club, también conocido como el peor club del mundo, publicó en sus perfiles el contrato que le ofrece a La Pulga para que vista los colores rojo y negro de su camiseta. “Hoy es el último día del contrato de Messi con el Barcelona. A partir de mañana tendrá un nuevo club”, anunció el equipo que juega en el Campeonato Paulista de la Serie A2.

Para cerrar el furor de las redes sociales, el Twitter en español de la Ligue 1 escribió simplemente la palabra “Messirve” para dejar bien claro que les encantaría tener a Lionel jugando en Francia. Aunque en un momento existieron fuertes rumores de una posible ida del argentino al Paris Saint Germain o al Manchester City, la realidad es que negocia con el Barcelona para seguir vistiendo la camiseta blaugrana junto a su amigo Sergio Agüero.

