Messi sobre la Copa América: “Hay mucha gente que la pasa mal; no me gusta, lo sufro”

Compartir

Linkedin Print

El astro rosarino se expresó de cara a menos de un mes de la realización de la Copa América. Más allá de fútbol, también dio definiciones políticas y de cómo ve la sociedad: “He tenido amigos que vivían en una villa, que no tenían para comer y tampoco contaban con luz y agua”. Sobre la Selección Argentina, dijo: “Está todo el grupo con muchas ganas, ilusionado”.

Lionel Messi reapareció públicamente a poco menos de un mes de la realización de la Copa América 2021. Con un Barcelona sin pelear LaLiga, ya está en periodo de vacaciones y esperando para poder instalarse en Ezeiza junto al grupo de la Selección Argentina. A pesar de este contexto, también mostró su costado humano y se expresó por la situación delicada que transita nuestro país: “Yo estoy al tanto de todo lo que pasa tanto en Argentina como en España, que es el país donde vivo, y no me gusta lo que veo. Y lo sufro. Igual que lo sufre la gente”.

El astro rosarino conversó con Diario Olé y ya palpita lo que será el campeonato sudamericano que, a priori, se desarrollará íntegramente en Argentina. Esto se debe a que esta semana Conmebol tomó la decisión de bajar a Colombia como sede, en el marco de un estallido social que pone en riesgo la seguridad de los futbolsitas.

De cara a la competición, la ‘Pulga’ manifestó: “Estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos”.

En la misma línea, agregó: “Es una Copa América especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez”.

A pesar de las definiciones futboleras, Messi también fue consultado sobre cómo ve la situación en Argentina, teniendo en cuenta que la pobreza crece y la segunda ola de covid-19 sigue generando estragos. “Hay mucha pobreza, hay mucha gente que la pasa mal. Yo lo vi, lo vi de cerca, lo conozco, sé de qué se trata, no es que siempre estuve en la posición que estoy hoy. Pero siempre es difícil opinar de este lado porque la gente puede decir, o alguno va a decir: “Hablás, claro, porque no sabés lo que es”, no es fácil”. Y yo sé, yo estoy al tanto de todo lo que pasa tanto en Argentina como en España, que es el país donde vivo, y no me gusta lo que veo. Y lo sufro. Igual que lo sufre la gente. Pero lo que te digo, me toca hablar desde otra posición y es más difícil opinar de esta posición”, respondió.

Y en consonancia con esta mirada, agregó: “A mí no me faltó nada porque mi viejo trabajaba todo el día. Y quizá no estaba nunca para que no nos falte nada. Y hacía horas extras y laburaba más. Pero también he tenido amigos que vivían en una villa, que no tenían para comer, no tenían luz, no tenían agua. También lo viví de cerca eso”.

Por último, lejos de tener una visión negativa sobre el Barcelona, destacó: “Siempre que compito lo hago para ganar e intentar conseguir todos los objetivos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la veníamos pasándola bien por diferentes resultados y por títulos. Porque es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey fue un punto de inflexión, muy importante”.

Compartir

Linkedin Print