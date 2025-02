Messi y un arranque con triunfo en la Concachampions que ilusiona a la Selección

Bajo un terrible clima gélido, Inter Miami venció de visitante 1-0 a Sporting Kansas con un golazo del 10. La revancha, el próximo martes.

Cuando a fines de octubre a Lionel Andrés Messi Cuccitini le preguntaron por enésima vez si jugaría el Mundial 2026 con Argentina, el capitán de la Selección adelantó su plan de acción. Que quería “empezar bien el año” -por el 2025- “con una buena pretemporada”, esa que en 2024 no pudo hacer, y luego “ir viendo”. Pues bien: el primer tilde en la agenda futbolística de Leo da para que el país se ilusione con otra Copa del Mundo. Porque al #10 de Inter Miami estuvo activo aún con -25°C de térmica y se lució con un golazo para darle el triunfo al equipo del debutante Javier Mascherano en el primer encuentro de la Concachampions 2025.

Es importante, por lo pronto, analizar el contexto en el que Messi disputó su primer partido completo en el año: lo hizo en una ciudad cuya temperatura era casi cincuenta veces menor que la que marcaba el termómetro de su hogar en Fort Lauderdale a la hora del partido (24°C). Un ecosistema incómodo.

Pero aun así, Messi demostró desde el minuto cero (absoluto) que estaba activo. Que los 354 minutos que sumó en los cinco encuentros de pretemporada -un promedio de 71’ por amistoso- le permitieron llegar con el ritmo pretendido a este inicio de temporada. Y entonces, con voracidad, tras la primera recuperación ofensiva de Inter post presión, Leo le convidó un pase gol a Suárez, quien definió demasiado desviado.

Ese aguijonazo al ras del césped escarchado fue una señal de que estaba enfocado en atacar el sector izquierdo de la defensa del Kansas. Los huecos estaban: había que aprovecharlos. Y el rosarino lo hizo: antes del primer tercio del segundo tiempo, bajó de pecho un pase alto y frontal de Busquets, dominó para acomodar el balón para su diestra y cruzó un tiro que John Pulskamp, pese a revolcarse, no logró a desactivar. Y 1-0. Uno que decoró un ratito después con un sombrerito (¿de lana?) en el mediocampo, primero, y con un pase en cortada impecable para el haitiano Fafà Picault quedara mano a mano.

Un Messi auténtico, aunque debajo de varias capas de tela de polar antipeeling. Un revulsivo con look noventoso e ingenio del 2025 que aspira a tener un año activo, que eleve su vara competitiva. Entendiendo que tendrá desafíos para ponerse a prueba.

Los tendrá en la Major League Soccer, en la que hará su debut el sábado frente al New York City FC, como también en la Concachampions y el Mundial de Clubes. Y, en paralelo, también se exigirá en la Selección Argentina: a los dos clásicos (Brasil en casa, Uruguay de visitante) se sumarán al menos otros seis partidos por Eliminatorias y la chance de jugar hasta cuatro amistosos antes de las Fiestas. Que están lejos, es cierto, pero que serán tiempos de reflexión para Leo, según sus propias palabras, antes de “ir viendo” qué hacer en 2026. El primer paso fue positivo. Con triunfo a la espera de la revancha del martes. Y con un gol, como siempre. Del que la rompe siempre.