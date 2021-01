Mesut Özil explicó por qué cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Lionel Messi

Compartir

Desde que ha quedado marginado en el Arsenal FC, el futbolista alemán Mesut Özil pasa mucho tiempo interactuando con la gran cantidad de fanáticos que lo siguen en las redes sociales. Y en su último intercambio a través de Twitter, bajo la etiqueta #AskMesut (’Pregúntale a Mesut’), uno de ellos le preguntó su preferencia entre los dos grandes jugadores de esta época: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Özil, quien jugó con Cristiano en el Real Madrid y además fue rival de Messi en los Clásicos de España o mismo en el Argentina-Alemania del Mundial 2014, dio sus argumentos para ponderar al artillero portugués sobre el astro argentino.

“Messi ha demostrado ser uno de los mejores en España, pero Ronaldo siempre fue el mejor en todos los países donde ha jugado”, escribió.

Esta respuesta del enganche germano, quien busca un nuevo destino y probablemente siga su carrera en el Fenerbahçe de Turquía o en algún equipo de Estados Unidos, fue aplaudida y criticada en partes iguales por los que participaron de su propuesta en Twitter.

Lo cierto es que Mesut Özil tiene una muy buena relación con CR7, con quien compartió vestuario en la Casa Blanca durante tres temporadas y media y generó un gran vínculo futbolístico. De hecho, cuando fue vendido al Arsenal FC, el astro luso lamentó mucho el hecho de que iba a perder a uno de sus mejores socios. “La marcha de Özil es una malísima noticia para mí. Era el jugador que mejor conocía mis movimientos de cara a gol”, dijo Cristiano, según publicó AS en 2013.

En su charla con los seguidores, Özil reconoció que se no arrepiente de vestir la camiseta de la selección alemana pese a que tuvo que renunciar a Die Mannschaft en medio de insultos racistas. Y además elogió a varios futbolista, entre ellos a Sergio Ramos, al que definió como “el mejor defensor del mundo” en su generación.

“Ha sido un jugador de talla mundial durante más de una década y en menudo líder se ha convertido. Su ambición y ganas de ganar es asombrosa”, argumentó el ex jugador del Schalke y Werder Bremen, quien fue campeón del mundo pero lleva casi un año sin jugar por sus problemas extradeportivos en los Gunners.

