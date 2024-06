Metro y Santa Fe retuvieron el título y festejaron en el Nacional Sub 16 2024

Este domingo finalizó el Campeonato Nacional Sub 16 “Héctor Guegué Combes” en la ciudad de Santa Fe con el bicampeonato del seleccionado local en la rama femenina y de la Metro en el masculino. Córdoba y Entre Ríos completaron los podios.

Durante cinco jornadas, 16 equipos femeninos y 14 masculinos compitieron en el imponente CEF 29 con tres canchas en simultáneo, también en las dos de Villa Dora y en la Escuela Normal.

En dos grandes finales, el primero en festejar fue el equipo masculino de la Metro, que derrotó a los santafesinos en la definición por 3-1 para consagrarse invictos. En tanto, en la previa, Entre Ríos redondeó un gran torneo al subirse al podio tras vencer a Mendoza, también 3-1.

Por su parte, la final femenina fue un partidazo. En los dos primeros sets, Santa Fe corrió de atrás y terminó ganándolos, pero cuando parecía todo para el local, tanto en el tercero como en el cuarto sucedió al revés y, en grandes remontadas, la Metro lo llevó a tie break. Después de 2 horas 35 minutos de juego, Santa Fe lo cerró 15-12 para desatar un festejo inolvidable. A su vez, Córdoba se quedó con el tercer lugar ante Entre Ríos.

La próxima cita será del 16 al 20 de julio, en San Juan con el Nacional Sub 14 y Sub 18 juntos.

Posiciones

finales

Masculino

1 Metro

2 Santa Fe

3 Entre Ríos

4 Mendoza

5 Buenos Aires

6 Catamarca

7 Corrientes

8 Tucumán

9 San Juan

10 Córdoba

11 Chaco

12 Jujuy

13 La Rioja

14 Formosa

Femenino

1 Santa Fe

2 Metro

3 Córdoba

4 Entre Ríos

5 Chaco

6 Buenos Aires

7 Mendoza

8 Chubut

9 San Juan

10 Catamarca

11 Formosa

12 Misiones

13 Tucumán

14 Corrientes

15 Jujuy

16 La Rioja