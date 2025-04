México: la Argentina dio otro paso hacia la clasificación en la Billie Jean King Cup

Sin complicarse, el equipo argentino de tenis femenino dio otro paso hacia la clasificación en el cemento mexicano. Este jueves, consiguió un triunfo por 2-1 sobre Venezuela, en la tercera jornada del Grupo Américas 1 de la Billie Jean King Cup, el certamen equivalente a la Copa Davis en el circuito de mujeres, conocido anteriormente como Fed Cup.

Luego de las victorias sobre Guatemala y Chile, la delegación albiceleste celebró este jueves en la cancha 1 del Mouratoglou Tennis Center de Guadalajara, en dos duelos prácticamente sin equivalencias. En el primer turno, Jazmín Ortenzi (237ª) derrotó a Sabrina Balderrama (15 años, 324ª en el ranking juvenil) por 6-2 y 6-1; a continuación, Julia Riera (139ª) se impuso a Sofía Cabezas (794ª) por 6-2 y 6-3.

En el dobles, Luisina Giovannini (372ª) y Julieta Estable (499ª) perdieron con Sofía Cabezas y Andrea Gamiz (570ª en dobles) por 6-4, 2-6 y 10-8; fue el primer tropiezo en los nueve cotejos disputados en la semana.

Más allá de no contar con varias de sus mejores jugadoras, Argentina es favorita en esta semana para quedarse con uno de los dos puestos de clasificación en esta semana. Para este viaje a México, que incluye un incómodo cambio de superficie al cemento, la capitana Mercedes Paz no tuvo a María Lourdes Carlé (116ª), Solana Sierra (119ª) y Nadia Podoroska (167ª). Las dos primeras están participando en el Womens -el equivalente de los Challengers- de Bellinzona, en Suiza, donde pasaron a los cuartos de final; la rosarina lleva varios meses fuera del tour por lesión.

Invicta luego de tres encuentros, Argentina continuará su reta este viernes cuando enfrente Paraguay, penúltimo rival antes de completar la semana frente al local, México; este último será el único encuentro que se jugará en el court central del Mouratoglou Tennis Center.

El Grupo Américas 1 continúa jugándose hasta el sábado, la Argentina disputa sus series cada día a partir de las 18, con transmisiones por TyC Sports Play y TyC Sports 2. Con el formato de round robin, participan seis selecciones que se enfrentan todas contra todas, en series de tres partidos (dos singles y un dobles).

Los dos primeros clasificados al final de la etapa regular avanzarán a los play-offs de noviembre próximo para los Qualifiers 2026. El equipo de Mercedes Paz conquistó la zona americana en las últimas tres temporadas, pero en el cierre de la temporada no pudo superar los encuentros de ascenso.