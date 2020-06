México quiere tentar al juvenil Luka Romero, para que se ponga la camiseta de su Selección

Compartir

Luka Romero acaba de hacer historia al ser el debutante más joven en La Liga (ingresó en la derrota del Mallorca ante Real Madrid con sólo 15 años) y tres países comenzaron una carrera para “ficharlo”. Para simplificar su caso: nació en México, vive en España y su padre es argentina.

Con 15 años y 219 días superó a Francisco Bao, reconocido popularmente como Sansón, quien había realizado su presentación en el Celta de Vigo, con 15 años y 255 días.

El joven atacante es hijo del ex mediocampista de Quilmes y Atlético de Rafaela Diego Romero. A raíz de la profesión de su padre, nació en México mientras él se desempeñaba en los Alacranes de Durango en 2004, pero vivió unos pocos meses en tierras aztecas. Tras el paso de su padre por el fútbol ecuatoriano, vivió toda su vida en España.

La Selección que más rápido se movió fue la de Argentina. Tras conocer su caso, decidió convocarlo para jugar el Sudamericano Sub-15. Luka aceptó el llamado y por el momento es parte de la estructura de la Albiceleste, siendo seguido de cerca actualmente por Pablo Aimar para la Sub-17.

Sin embargo, esta historia podría sumar nuevos capítulos, ya que México no se da por vencido y buscará convencer a la prometedora figura del Mallorca.

“Me consta que México quiere hacerle una invitación para que participe con la selección mexicana. No sé a qué nivel, si Sub 17, Sub 20 o la mayor. No tengo ni idea, habrá que ver el proceso del chavo, no puedes apurar a un chico de 15 años, tirarlo a los leones, a una eliminatoria mundialista, una Copa América o una Concachampions. Es muy difícil, pero bien llevado, ahí hay futuro”, fueron las palabras que esbozó Javier Aguirre, el técnico mexicano del Leganés de España, que encendieron las alarmas en Argentina.

El Vasco, que dirigió al Tri en dos periodos (entre 2001 y 2002 y de 2009 a 2010) explicó que “el padre del chico jugó en México y el niño nació en México. Por lo tanto, según nuestra Constitución, todo aquel que nazca en territorio nacional es mexicano. El chico entiendo que su padre después vino a jugar a España, ha crecido, se ha formado y ha jugado aquí”.

“Quiero felicitarlo, porque ya tiene un récord, apenas pisó el campo tuvo un récord. Ojalá tenga muchos más, es el más joven en la historia de La Liga. También felicito a su entrenador, que tuvo las agallas de ponerlo, a su directiva, por apoyar a su técnico en un momento tan duro como está el Mallorca ahora. Ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho”, concluyó el director técnico que también estuvo al frente de los combinados de Japón y Egipto.