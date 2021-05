Miami: al menos dos muertos y 25 heridos en un ataque durante un concierto

Compartir

La policía describió al tiroteo como un “ataque selectivo”. Los tres agresores, armados con fusiles de asalto, se dieron a la fuga.

Al menos dos personas murieron y otras 25 resultaron heridas a consecuencia de un tiroteo contra los asistentes a un concierto en la ciudad de Miami Gardens, en Miami, Florida, en lo que la policía estadounidense describió como un ataque “selectivo”.

El tiroteo estalló poco después de la medianoche en una sala de Miami. Según testigos citados por el jefe de Policía de Miami-Dade, Alfredo Ramírez, tres hombres no identificados se bajaron de una camioneta con fusiles de asalto y abrieron fuego contra la multitud.

El salón había sido alquilado para el concierto, dijo la policía. Algunos asistentes al concierto estaban afuera cuando comenzó el ataque.

“Creemos que se trata de un acto de violencia armada selectiva”, declaró Ramírez posteriormente en rueda de prensa recogida por el diario Miami Herald. “Este es un acto despreciable de violencia armada, un acto cobarde”, subrayó.

Los dos muertos perdieron la vida en el vestíbulo del lugar, mientras que otras 25 personas resultaron heridas, una de ellas se encuentra en estado crítico.

La Policía de Miami aún no tiene una descripción de las tres personas que dispararon contra la multitud y se dieron a la fuga tras abrir fuego.

“Este tipo de violencia armada tiene que terminar”, dijo Ramírez. “Todos los fines de semana es lo mismo. Esto está dirigido, definitivamente no es aleatorio”, agregó en referencia a la violencia con armas en Estados Unidos.

Este es el segundo tiroteo importante en el área de Miami durante el fin de semana del Día de los Caídos.

