Mica Tinelli, distanciada de Lisandro López por los casos de coronavirus en Boca

La empresaria y el futbolista tomaron la decisión luego de los masivos contagios que se dieron en el Xeneize. A raíz de esto, la hija de Marcelo Tinelli acercó su lamento.

En los últimos días, el caos se apoderó del mundo Boca. A dos semanas de iniciar el camino por la Copa Libertadores, entre futbolistas, se registraron 18 casos de COVID-19. A la espera de nuevos testeos, no se descarta que este número siga en aumento debido a que no se siguieron los protocolos especificados para las competencias deportivas. Según se informó, todos los integrantes utilizaban el vestuario al mismo tiempo para ducharse y dormían de a dos por habitación y no separados, como se recomendó.

Uno de los jugadores portadores del virus es Lisandro López. El defensor, de novio con Micaela Tinelli, estaba conviviendo con la joven hasta que se aprobó el protocolo deportivo y regresó a los entrenamientos. Por disposición del cuerpo técnico se les recomendó a todos los integrantes del plantel que se quedaron en el predio, dentro de la burbuja para evitar la circulación. Hoy, viernes 4, después de entrenar, Licha tenía pensado reencontrarse con Tinelli, pero ese deseo tendrá que quedar pendiente para más adelante. El hermetismo por lo acontecido hizo que nadie pueda ingresar o salir del reciento en el que se encuentra el plantel.

Esta situación tiene angustiada a Mica que, ante lo acontecido, se preocupa. Sin ir más lejos, durante la madrugada utilizó su cuenta de Instagram para hablar del tema. De antemano, manifestó que estaba sola, que no se podía dormir y que estaba desvelada. “Casi dos y media de la mañana y vine acá a charlar un ratito”, comenzó y continuó: “Pasa que con Lichi me estaba durmiendo un poco más temprano, soy como más prolija. Hace más de 10 días que se fue y con él es como que me acomodo. Ahora no está y no sé cuando lo voy a volver a ver por todo esto que pasó”.

Hace poco más de una semana, por lo que le pasó a su novio, la hija de Marcelo se realizó un hisopado para descartar cualquier contagio. Se trató de un paso que quiso dar por precaución. Como él trascurre la enfermedad sin síntomas, ella, según contó, tenía miedo de también ser asintomática. Luego de los estudios, compartió el resultado negativo con sus seguidores que estaban preocupados por su salud. Incluso, mostró el informe que le dio el laboratorio para que nadie se quede con la duda.

La relación entre la empresaria textil y el futbolista comenzó hace un año atrás. Luego de los rumores que circulaban en las redacciones, por la actividad de los protagonistas en las redes sociales, los enamorados decidieron hacer púbico los sentimientos. Desde entonces avanzan a pasos agigantados. Los íntimos hablan de la felicidad que hacen visible. La misma que hizo, incluso, que el conductor de ShowMatch se rindiera, al ver a su hija tan enamorada de un jugador de Boca, club con el que no tiene simpatía.

Días atrás, Micaela compartió un romántico mensaje en sus redes sociales que despertó la admiración de unos cuantos. “Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”, fue el fragmento de uno de los poemas de Julio Cortázar más reconocidos. Por supuesto, del otro lado hubo respuesta, siempre con el mismo tinte romántico. Los sentimientos siempre están a flor de piel en él, los hace público y esto provoca la reacción de los hinchas del club de la Ribera.