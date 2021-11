Mica Viciconte contó cuál fue la reacción de Nicole ante la noticia de su embarazo

Compartir

Mica Viciconte y Fabián Cubero están en la dulce espera de su primer hijo juntos, y las repercusiones sobre la feliz noticia siguen llegando. La participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) anunció su embarazo en el ciclo conducido por Santiago del Moro, y ahora que blanquearon que la familia ensamblada se agranda, se muestran más unidos que nunca como familia ensamblada. Sin embargo, la atención también se concentra en la reacción de Nicole Neumann, quien mantuvo una relación cordial en el último tiempo con el padre de sus tres hijas, pero no cesaron los cruces en cada uno de los eventos familiares donde coincidió con la ex Combate. La futura mamá se sinceró sobre la posibilidad de recibir un mensaje de felicitación por porta de la modelo y sorprendió con su respuesta.

Desde un móvil con Corta por Lozano (Telefe) contó cómo está viviendo esta nueva etapa y no pudo esquivar la pregunta sobre su tensa relación con la ex esposa de Cubero. El panelista Diego Poggi quiso saber si había reicbido “algún mensajito de la señora NN”, en referencia a las iniciales del nombre y apellido de la modelo. Sin rodeos, Viciconte le contestó: “No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante”.

Verónica Lozano trató de poner paños fríos sobre los enfrentamientos mediáticos que mantienen desde el inicio de la relación con el ex futbolista hace cuatro años, y auguró: “Ya va a llegar la situación de felicidad de la familia ensamblada y toda esa cuestión”.

La profesora de natación coincidió y puso de ejemplo a sus allegados: “En el video donde les contamos a todos se puede ver cómo mi mamá, el novio de mi mamá, mi papá, están todos juntos; yo lo tomo de una forma más natural, y es así”.

En la misma entrevista reveló que ya tienen decididas algunas cuestiones propias del gran día donde Luca Cubero llegue a este mundo: “Le dije a Fabi que no tengo problema en que entre a presenciar el parto, porque para mí es una contención, y hablamos de que esté él al lado, pero que no vea todo del otro lado”. También aclaró que seguirá las recomendaciones de su médico y dará a luz en un hospital.

“Las hermanitas querían un nene, Fabi también, y hoy me hice otra ecografía porque genera un poco de intriga eso de no sentir nada, y estaba todo perfecto: estaba ahí el nenito, con el pitulín, se veía todo bien”, aseguró entre risas.

El mismo día en que se emitió el episodio donde Viciconte confirmó su embarazo, Nicole publicó una llamativa historia en inglés desde su cuenta oficial de Instagram: “A los que miran mi vida y chusmean sobre ella, ¡no se rindan! Se acerca la temporada 2″. La jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece) suele compartir frases motivacionales en sus stories, y esta mañana compartió otra misteriosa frase: “Gracias por lo que soy, gracias por todo lo que hay en mi vida, gracias por todo lo que se fue, gracias por las nuevas oportunidades, gracias por mi salud, gracias por cada experiencia. Gracias, gracias, gracias”.

Además, cuando se filtró el rumor de la dulce espera hace un par de semanas Neumann ya había sido consultada sobre el tema cuando A la tarde (América) fue a buscar su palabra. “Noticia bomba: Mica y Cubero están embarazados”, le comentó el movilero Gonzalo Vázquez, y Nicole no escondió su asombro: “Ah no sabía, me estaría enterando por ustedes”. Tras unos segundos en silencio rectificó su respuesta: “Bueno, siempre son bienvenidos los bebitos. Yo no estoy enterada, me estoy enterando ahora de la noticia”. Al ser consultada sobre un posible consejo para la pareja que se embarcará en la experiencia de ser padres juntos por primera vez, Neumann aclaró: “¿Consejo? Consejos les doy a mis amigas o a quien me los pida, nada que ver, no sé”.

