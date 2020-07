Mica Viciconte furiosa porque tiene que aislarse durante dos semanas en su casa

Compartir

Tras conocerse este martes, la noticia de que Andy Kunestzoff había dado positivo de coronavirus, los canales y productoras se volvieron a poner en alerta. Y ahora es Mica Viciconte quien deberá permanecer aislada durante catorce días, a modo de método preventivo. Si bien la panelista de El show del problema no tiene ningún tipo de síntoma, esta semana estuvo en la misma productora donde se realiza PH, Podemos hablar.

Es que la ex Combate fue invitada a la grabación del programa de Guido Kazcka, Bienvenidos a bordo como en varias oportunidades anteriores, incluso ya en épocas de pandemia, la novia de Fabián Poroto Cubero participó del ciclo de juegos que se graba en pleno corazón del barrio de Palermo. Y si bien se siente “muy bien de salud”, no tiene tos, dolor de cuerpo, molestias en la garganta, fiebre ni ningún indicio de que se haya contagiado, las autoridades de El Nueve decidieron que lo mejor es que no se presente en el piso del programa.

Este miércoles, fue el propio Nicolás Magaldi -conductor del programa- quien transmitió la noticia a los espectadores para ponerlos al tanto sobre las nuevas normativas y para despejar todo tipo de dudas sobre las posibles especulaciones de la ausencia de Mica. Lo mismo pasó con José María Muscari, otro de los integrantes del actual panel, que tuvo que volverse a su casa. Al llegar al canal, al director y actor le informaron que como también estuvo de invitado en un programa, debía cumplir con el aislamiento.

“Ahora estoy un poquito más tranquila. Pero estaba re caliente”, dijo Vicionte desde su domicilio cuando fue presentada por Magaldi. “Quiero dejar en claro que no tengo ningún síntoma ni nada. Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida, y demás, y te encierran de vuelta en tu casa… Lamentablemente no me queda otra que estar acá”, manifestó la joven, un poco enojada por la situación.

En el último tiempo, como los contagios fueron en aumento, comenzó el debate sobre los programas que tienen invitados y que no son esenciales, como los ciclos de entretenimientos. Las autoridades de Telefe, en conjunto con KZO, determinaron que PH no regresará al aire hasta que Andy esté recuperado y pueda volver a grabar su clásico programa. De esta manera, el sábado se estira Avenida Brasil hasta las 23. Y luego habrá una emisión especial del ciclo de Kusnetzoff con un compilado de los puntos de encuentros.

En tanto, Bienvenidos a bordo, también sale al aire desde la productora KZO, pero desde otro estudio. Según confirmaron desde la oficina de prensa de la productora, el ciclo continuará “con todos los protocolos de seguridad”, como vienen haciéndolo hasta ahora.