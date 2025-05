Mica Viciconte mostró cómo quedó su casa después del temporal en Buenos Aires

En medio de un fuerte temporal que azotó varias áreas de la Provincia de Buenos Aires el sábado, las localidades de Zárate, San Antonio de Areco y Campana se vieron gravemente afectadas por las intensas lluvias, lo que provocó miles de evacuados y significativas inundaciones. Fue en medio de ese panorama que muchos famosos e influencers se volcaron a las redes sociales con la intención de explicar cómo se encontraban transitando ese momento.

Mica Viciconte, conocida en la actualidad por su participación en el programa Ariel en su salsa (Telefe), expresó su preocupación acerca del impacto de estas condiciones climáticas extremas.

La joven, quien acostumbra compartir su vida personal y profesional con sus más de tres millones y medio de seguidores en Instagram, publicó una imagen de su jardín durante la tormenta. La instantánea ilustraba cómo las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de una piscina en su residencia. La publicación vino acompañada de una reflexión sobre cómo estos fenómenos naturales pueden transformar la vida cotidiana en una difícil situación para muchas familias sin refugios seguros.

“Las lluvias a menudo se perciben como inofensivas o necesarias, pero para aquellas personas que carecen de un hogar seguro, se convierten en una pesadilla”, escribió la exparticipante de Combate, al reflejar la desesperación de los damnificados. Además, acompañó a su mensaje con un emoji de manos en ruego, con la intención de clamar por el cese de las precipitaciones.

Este evento no solo dejó marcas físicas en los lugares afectados, sino que también generó una ola de empatía y apoyo en redes sociales. Así, mientras el temporal sacudía diversas localidades, las plataformas digitales se convirtieron en un espacio de concienciación y manifestación de apoyo hacia aquellos al borde de la catástrofe.

Los últimos días, la influencer también compartió sus experiencias personales, especialmente tras convertirse en madre de Luca, su primer hijo y el cuarto de Fabián Cubero. En diálogo con el programa Agarrate Catalina de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Viciconte reflexionó sobre su etapa como madre, una experiencia a la que definió como feliz y satisfactoria, a pesar de los desafíos que conlleva.

A través de sus publicaciones en redes sociales, la blonda detalla de forma seguida los avances de su hijo, sus aprendizajes y momentos de preocupación, como el susto que vivió recientemente. Sin embargo, al ser consultada sobre la posibilidad de ampliar su familia, expresó sus dudas con total sinceridad. Según detalló en la entrevista, esta es una cuestión que se plantea a diario. En ocasiones, Viciconte considera la idea de darle un hermanito a Luca, pero admitió que, en otros momentos, descarta la posibilidad: “Un recién nacido sí, me encanta, pero todo el embarazo, tener los puntos y de parirlo… ‘¿Otra vez el dolor?’, pienso”.

La maternidad, con sus múltiples aristas, tiene aspectos que la ex guardavidas disfruta y otros que le generan duda: “A veces digo ‘¿quiero tener otro?’, ‘¿quiero que Luca tenga un hermanito?’. No sé la respuesta. Por momentos me gustaría en otros no. No sé“.

A pesar de la alegría que un recién nacido le produce, admitió que el proceso de embarazo y los desafíos asociados, como el parto y la lactancia, no son sus aspectos favoritos. Sostuvo que, aunque el dolor del parto eventualmente se transforma en felicidad, aspectos como “dar la teta” no son de su agrado, a diferencia de lo que algunas madres experimentan.

En el diálogo ofrecido a Catalina Dlugi, la figura pública abiertamente compartió las complejidades emocionales y físicas del proceso maternal, al reflejar la realidad de muchas mujeres que enfrentan sentimientos ambivalentes sobre la maternidad en diferentes etapas de la vida. Así, Viciconte continúa cautivando a sus seguidores, ofreciéndoles un vistazo auténtico y personal de sus reflexiones y decisiones sobre la familia.