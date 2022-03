Mica Viciconte sorprendió al contar el problema que tiene con las hijas de Nicole Neumann

Compartir

Linkedin Print

El jueves de última chance se vivió con nerviosismo en la tercera temporada de Masterchef Celebrity, por tratarse del tramo final antes de la semana de las estrellas, la etapa previa a las semifinales. Aunque la consigna simple que consistió en preparar una entrada y un plato principal que tengan un hilo conector, solo una de las cuatro participantes de la noche logró destacarse. Y no fue el caso de Mica Viciconte, quien además sorprendió al contar un “problemita” -tal como ella misma definió- con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Desde el comienzo la ex Combate confesó que no se sentía tan segura como las galas anteriores, y requirió de los tips de Germán Martitegui para idear un menú de dos pasos que representara el concepto de “coherencia” que solicitó el jurado. Tal como suele hacer todas las noches, Santiago del Moro recorrió las islas para charlar con los participantes, y de tanto en tanto charla sobre alguna cuestión de la vida personal. “¿Sabés que te veía re madraza cocinando recién?”, deslizó el conductor a modo de introducción.

Asombrada, la deportista siguió cortando vegetales mientras Del Moro daba un paso más en la conversación y se metía de lleno en la intimidad de la familia ensamblada que formaron con el ex futbolista. “¿Cómo te llevás con las hijas de Poroto?”, quiso saber, y sin dudar la influencer respondió: “Perfecto”. Santiago subió la apuesta y le consultó: “¿Te aman?”.

“Bueno, es muy amplio eso, eso tendrías que preguntárselo a ellas, pero me llevo bien, sí”, contestó la futura mamá con cautela. En base a las tiernas fotos de Mica con Sienna, Indiana y Allegra acariciando su pancita de embarazada durante sus vacaciones, palpitando la llegada de su hermanito, el conductor siguió con más consultas y dio en la tecla al descubrir un conflicto inesperado: “¿Sos de cocinarles?”.

“Ahí hay un problemita porque a mí me gusta cocinar con condimentos, con sabores y todo eso, y los nenes hoy de por sí comen más simple, milanesa, esas cosas, entonces si les pongo una cebolla… hay caritas, y veo que me la separan, y a mí eso me saca”, confesó Viciconte. Detrás de cámara desdramatizó sus dichos y aclaró: “Todos los niños hoy por hoy no comen lo mismo que nosotros comíamos”.

“Escuchame, ¿y cómo vas a ser como mamá con Luca?”, le preguntó Del Moro. “Mi idea es intentar desde chico inculcarle sabores, verduras, frutas”, dijo en un comienzo sobre la crianza que le gustaría inculcarle a su primogénito. Sin embargo, luego volvió a sincerarse: “Con sus hermanas va a ser complicado. Me las imagino diciéndole ‘no comás esa cebolla’, me las re imagino, va a ser complicado”.

De vuelta en el backstage, comentó con humor: “Por supuesto que me veo cocinándole a Luca, además no me va a quedar otra igual”. Unos minutos después la deportista se dirigió hacia el jurado con su entrada, unos higos rellenos de queso azul envueltos en panceta y espinacas, y como principal pasta con camarones, espinacas y crema. “Este es un menú que cierra por todos lados, es simple y concreto”. De todas maneras, no alcanzó para pasar a la siguiente ronda y deberá defender su lugar en el domingo de eliminación, mientras ingresa en el octavo me s de la dulce espera de su primer hijo.

Compartir

Linkedin Print