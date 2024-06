Michael B. Jordan también hace yoga y dijo que «es obsoleto» creer que es solo para mujeres

Michael B. Jordan se ha declarado aficionado del yoga, disciplina que ha incluido en su rutina diaria. En una entrevista con Business Insider, el actor de Pantera Negra explicó lo necesaria que se ha vuelto esta práctica para su bienestar físico y mental. Además invocó a dejar atrás los estigmas que rodean al yoga y al Pilates como ejercicios solo para mujeres.

“La meditación y yoga son extremadamente importantes. Creo que la noción de que los hombres no pueden hacer yoga y Pilates, o que no deberíamos… me gustaría creer que ya hemos dejado atrás ese pensamiento obsoleto”, declaró Jordan.

A sus 37 años, ha encontrado en estos ejercicios de movilidad la clave para mantenerse saludable y en forma más allá de las exigencias de sus papeles en la pantalla. Y no es el único famoso a favor del yoga y Pilates: también se han sumado atletas de élite como Myles Garrett, defensor de los Cleveland Browns, y el luchador de UFC Dustin Poirier.

Cuando se trata de roles demandantes, que le piden un físico tonificado para la pantalla, la rutina de la estrella le da prioridad al levantamiento de pesas, el boxeo y el entrenamiento de alta intensidad (HIIT).

Pero esos no son los únicos ejercicios en su arsenal. Este se ha ampliado con el tiempo para incluir deportes como el ciclismo, y también ahora le presta más atención al estiramiento y la recuperación post-entrenamiento. Ello no solo favorece su apariencia física, sino reduce el riesgo de lesiones.

“Como nos hacemos mayores, definitivamente hay que entrenar más duro, pero también más inteligentemente. Y eso es algo que he incorporado a mi rutina”, compartió.

Meditación contra el estrés

En cuanto a la meditación, Jordan ha sido un defensor ferviente de esta práctica desde joven, influenciado por sus padres. En su vida profesional y personal, dicha actividad ha sido clave para “mantenerse equilibrado” y manejar el estrés asociado con la industria del entretenimiento.

Al hablar con The Hollywood Reporter el año anterior, el actor indicó que hace uso de afirmaciones verbales y ejercicios de respiraciones profundas para resetear su mente y reducir la tensión. “Son muchas las opiniones que pueden meterse en la cabeza y es importante poder despejar la mente y quedarse quieto”, explicó.

“El estrés es serio y puede tener un impacto físico en tu cuerpo, como la hipertensión y la caída del cabello. La meditación me ha ayudado mucho, especialmente al momento de dirigir, ya que es una gran responsabilidad con muchos factores estresantes”, agregó.

El artista recomendó que cada persona adapte esta actividad a sus propias necesidades. Algunos pueden hacerlo 3 minutos, otros quizá 10. “Si haces 10 minutos, te garantizo que cambiará tu día a día enormemente”, aseguró.

Inspirado en su propio vínculo con el ejercicio, el actor se involucró en iniciativas para promover la salud y el bienestar en la comunidad. En julio de 2023, en colaboración con Propel, lanzó el Propel Your City, diseñado para “unir a las personas a través del movimiento”. La propuesta apoyará a organizaciones de fitness que trabajan para derribar barreras al bienestar en ciudades como Los Ángeles, Detroit, Houston y Atlanta.

Pero también Jordan también se esfuerza por humanizar a las celebridades, incluso cuando agradece que algunos lo elijan como su “inspiración” para estar en forma o aproximarse a un estilo de vida saludable.

“Quiero derribar esa fachada de que las celebridades o los actores son intocables o inalcanzables. Es importante que la gente sepa que somos como todos los demás”, declaró a THR. “Que seguimos los mismos pasos para alcanzar una meta. Y hay que resaltar que el éxito puede ser diferente para cada persona”.