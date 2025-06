Michael Bublé recreó con un desopilante video el momento en que conoció a Luisana Lopilato

El destino unió para siempre a Michael Bublé y Luisana Lopilato en 2009, cuando el cantante canadiense estrenó “Haven’t Met You Yet”, un tema que no solo triunfó en la música internacional, sino que también retrató la chispa de una historia de amor que hoy tiene familia numerosa y cientos de miles de fanáticos atentos a cada paso de la pareja. Más de una década después, y con cuatro hijos en común, el músico volvió a sorprender a todos al recrear el espíritu de aquel mítico videoclip, aunque esta vez fuera de los estudios de grabación y en pleno supermercado.

La escena, que rápidamente recorrió las redes, comenzó de la manera más casual: Bublé fue testigo de una coincidencia inesperada mientras hacía las compras. En medio de los pasillos, se topó con un producto en la góndola de tinturas para el cabello. Lo particular fue que la caja llevaba el rostro de su esposa, Luisana Lopilato. Fiel a su estilo humorístico y romántico, el artista decidió grabar el encuentro y compartirlo con sus seguidores de Instagram: “Un tipo hace un videoclip sobre conocer a su esposa hot en un supermercado y luego sucede que está en el supermercado, pasa por la sección de productos para el cabello y encuentra a su esposa hot en el paquete”, relató entre risas y mimos al producto y cerró la secuencia con un “Vamos, Luisana Lopilato”.

El video se viralizó en cuestión de minutos y superó los 40 mil ‘me gusta’, acumulando respuestas repletas de complicidad y admiración. Los fans de la pareja no tardaron en sumarse al juego romántico. Entre los comentarios sobresalieron frases como: “Imaginate comprar esa caja de tintura que besó Bublé”, “Me destruye lo enamorado que está de Luisana”, “Luisana lo tiene rendido a sus pies”, y “Sos el hombre más envidiado de la Argentina”. Las ocurrencias de Bublé y la naturalidad con la que exhibe su relación lo convierten una vez más en protagonista de sus propias historias románticas.

No es la primera vez que el músico dedica gestos públicos que dejan en evidencia la admiración que siente por su esposa. El pasado mes de mayo, con motivo del cumpleaños número 38 de Luisana, Bublé hizo una publicación especial en sus redes sociales, acompañada por una foto en la que ambos lucían radiantes sobre una alfombra roja: él, impecable en un traje azul; ella, de color rosa brillante. El texto que eligió para el saludo volvió a emocionar a sus seguidores: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida, a la mamá de nuestros hijos y a mi mejor amiga”, expresó el canadiense. Y añadió: “Eres el alma de esta familia y le doy gracias a Dios por compartir mi vida contigo. Tu cumpleaños es solo un recordatorio más de lo afortunados que somos de tenerte en la nuestra. Feliz cumpleaños, Lopi. Te quiero más de lo que cualquier palabra podrá expresar”. El mensaje, escrito en inglés y en español, cruzó fronteras y volvió a reavivar el costado más tierno y familiar del artista.

La respuesta de Luisana tampoco se hizo esperar y reforzó aún más la imagen de pareja inseparable. “¡Aww te amo mi amor! La segunda foto me la acuerdo como si fuera la semana pasada… ¡Estaba embarazada de Noah! Y vos querías comprarme un colchón nuevo porque te preocupaba mi espalda. Siempre cuidándome. Te amo cada día más, ¿es posible?”, le escribió la actriz, trayendo al presente recuerdos de su primera maternidad y de los pequeños detalles que siguen uniendo a los dos.