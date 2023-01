Michael Bublé reveló su secreto para el éxito de su relación amorosa con Luisana Lopilato

Michael Bublé y Luisana Lopilato han formado una familia numerosa con sus cuatro hijos: Noah de 9 años, Elías de 7, Vida de 4, y Cielo de 5 meses. En este momento, se instalaron en Buenos Aires para acompañar a la actriz que está protagonizando Casados con Hijos, la exitosa comedia que lidera las taquillas teatrales en el teatro Gran Rex, donde ellos se conocieron hace más de una década y comenzaron su historia de amor.

En una entrevista reciente, el cantante canadiense compartió el secreto del éxito de su matrimonio de 11 años con la actriz argentina. “Mi esposa y yo entendemos que la realización del otro es importante”, dijo a la revista Red sobre su relación amorosa. “No digo que seamos perfectos, nadie lo es, pero ambos tenemos ese entendimiento”, agregó Bublé.

De esta manera, explicó que ellos suelen turnarse para cumplir con sus compromisos laborales y estar presentes en la crianza y el cuidado de sus hijos. “No estaré de gira durante ciertos meses el próximo año porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set. Luego ella hará lo mismo por mí”, manifestó el artista sobre cómo se dividen las tareas en su vida laboral y familiar.

“No nos importa lo que hacemos, estar juntos es el objetivo”, aseguró Michael que prepara una gira en diversas ciudades del Reino Unido a partir de marzo. “Creo que este es el mejor espectáculo que he hecho en mi vida”, manifestó el intérprete y admitió que está especialmente ansioso por ver cómo reaccionan los fans al concierto.

Recientemente, el músico compartió un divertido en el que mostró cómo es un día en Buenos Aires. Así, se lo pudo ver tomando un mate para comenzar el día, algo que no sorprendió a sus más fanáticos dado que Bublé siempre se manifestó como un amante de la infusión típica criolla. En el video, también se lo ve llevando a Luisana y sus hermanas de compras a un shopping, incluyendo la larga espera que implicó haberlas acompañado a ese sitio.

En otra escena, a Michael se lo vio cerca de una parrilla, haciendo como que estaba ultimando detalles de un asado para una gran reunión familiar. Luego, se puso a degustar de la carne y a brindar con la amplia mesa que lo acompañaba. Por último y a modo de broma, aparece montando un toro mecánico. “¿Por qué no?”, escribió sobre las imágenes en la que luego se lo ve cómo termina cayendo. “¡Vamos Argentina!”, remató en la publicación, la cual está musicalizada con el hit “Muchachos”, de La Mosca, en su versión de la Copa del Mundo; es decir, la canción que acompañó el andar de la selección argentina de fútbol durante el mundial de Qatar, hasta obtener el título.

Luisana está disfrutando su regreso al teatro con la versión teatral de Casados con Hijos, que realiza con Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi. Es una adaptación de la serie americana Married with children, de Sony Pictures Entertainment que cuenta con la dirección de Guillermo Francella y libros de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los guiones de la ficción de Telefe. El show es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount y RGB Entertainment. Las entradas están en venta en la boletería del teatro y a través de Ticketek.

