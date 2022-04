Michael Bublé: «Soy un gringo, soy de Canadá, pero mis bebés son argentinos y este es mi país»

Compartir

El cantante habló de su presentación en Buenos Aires, en noviembre. Pero además contó cómo esperan con Luisana Lopilato la llegada de su cuarto hijo y develó la tierna reacción de Vida de tres años al enterarse que sería hermana mayor

“¿En noviembre? Argentina es mi casa, yo viví allí así que vuelvo todo el tiempo. Vuelvo antes de noviembre porque necesito asado”, fue lo primero que dijo Michael Bublé en diálogo con Teleshow al ser consultado sobre el show que hará en Buenos Aires en el mencionado mes, muy seguro de que la vida familiar, lo traerá antes por estos pagos. El canadiense, marido de Luisana Lopilato contó cómo apoya a su mujer cuando ella está trabajando lejos de su casa y cómo esperan la llegada de su cuarto hijo.

Ansioso por retomar la gira “An evening with Bublé” que la pandemia dejó inconclusa y que lo pondrá sobre el escenario del Movistar Arena el 12 de noviembre, comparó su labor con la de un cocinero. “No sé qué sorpresas habrá en el show, así que lo será para mí también. Solo sé que amo todo lo que hago, amo hacer música, soy como un chef, ¿sabes? Soy como un chef que ama preparar su plato pero más que preparar el plato, amo a quien le preparo el plato”.

Para él poder tocar en vivo no es solo un trabajo, sino que lo definió como “una maravillosa y romántica oportunidad” para mostrarle con acciones a su público su agradecimiento. “Me satisface estar conectado, pasó mucho tiempo y extraño a todos”, dijo el músico que acaba de lanzar su álbum Higher, que definió como “una carta de amor al mundo”.

Casado desde hace más de década con Luisana Lopilato con quien tiene tres hijos (Noah, Elías y Vida) y un cuarto en camino, aseguró que Argentina es su hogar: “El de acá no es un show más, es mi país, sé que soy un gringo, sé que soy de Canadá, pero mis bebés son argentinos, mi familia es argentina y es mi país, estoy orgulloso y yo brindo, brindo por la selección y brindo por mi gente y mi mujer es una orgullosa canadiense también. Entonces cuando haga este show, va a ser lo mismo para mi que cuando lo haga en Vancouver Canadá, yo vengo a casa”.

Al ser consultado sobre qué es lo primero que hace tras aterrizar en Ezeiza, cambió de idioma y en un perfecto español respondió: “Me gusta el asado, los alfajores son muy buenos pero muy dulces. Amo los domingos porque la familia llega, hacen un asado se invita al primo… mucho amor”.

Justamente en este momento, su mujer con quien hizo su clip “I’will never not love you” está en Buenos Aires filmando una película: “La extraño mucho pero estoy orgulloso. Y yo hice el disco de mi vida, de mis sueños y la verdad es que a veces hay que hacer sacrificios y hay que estar lejos, si no hiciera la prensa de los discos la música no existiría”.

“Yo apoyo a Lu. Cuando voy a la Argentina muchas veces Luisana está haciendo películas entonces vamos al set con los bebés y vemos cómo mamá trabaja, entonces mi trabajo es simple: ‘Ser buen padre y darle algunos snacks y mate a Luisana’”, dijo y se confesó buen cebador, pero con una salvedad: “No me gusta cuando le ponen fruta”.

Michael además dijo sentirse en un “buen lugar y momento” de su vida, lo que no solo tiene que ver con este disco, sino con la llegada de su cuarto hijo cuyo sexo ya saben pero prefieren aún no revelar. “Luisana es la jefa, puedes preguntarle y si ella cuenta yo cuento, pero no puedo decir nada, estoy callado”, bromeó y dijo sentirse afortunado y emocionado.

Si es nene o nena, le da igual. “Lo importante es que sea saludable”, dijo y sobre lo que más le gusta del rol de padre, agregó: “Es interesante que hay que hacer un proceso similar al de hacer música, me gusta ir al teatro, al cine y la razón es por la que nos volvemos chicos cuando vamos ahí, suspendemos todo y nos vamos por dos horas y amo a los chicos con su inocencia. Hago discos de la misma forma y esperando que la gente se vaya con alas, amor y esperanza de que el mundo es bueno, es por eso que amo el cine, porque es mirar las cosas con ojos de niño”.

Los hermanos mayores también están felices con la llegada del nuevo integrante y con ternura, recordó la reacción de Vida, de tres años al enterarse de la noticia: “Fue muy dulce, estaba confundida. Cuando le contamos en Noche Buena ‘mami tiene un bebé, vas a ser hermana mayor’, ella empezó a llorar y le preguntamos ‘¿por qué estás llorado?’ dijo, ‘porque no me invitaron’. Sabe que la gente se tiene que enamorar para un bebé, ya con eso es suficiente”.

