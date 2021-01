Compartir

Linkedin Print

Es impresionante la gran cantidad de microbasurales que hay en la ciudad, y esto no tiene que ver con un Municipio que no hace su tarea, sino que es pura y exclusiva responsabilidad de los vecinos que no arrojan sus residuos donde corresponde. Si todos tomáramos conciencia al respecto viviríamos en una ciudad limpia y ordenada.

Compartir

Linkedin Print