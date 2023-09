Miembros de la Asociación «Formoseños Movilizados por Malvinas» se opusieron a políticas de «desmalvinización» y «antisoberanas»

Se llevó a cabo en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa una reunión informativa con integrantes de la Asociación Formoseños Movilizados por Malvinas Jacquemín Ramón, Vargas Ramón, Ayala Ignacio y Sbardella, Miguel, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca junto al responsable de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación, Dr. Julio Néstor Santander y el Asesor Legal Dr. Fernando Sosa.

Durante el encuentro se notificó a los mismos la respuesta otorgada por el Ministerio de Defensa en cuanto al pedido de las Certificaciones de Situación Militar, como ex soldados de las Clases 1962 y 1963 que fueron movilizados durante la guerra de Malvinas, cumpliendo diferentes tareas de apoyo técnico y de seguridad, y quienes hasta la fecha no pueden iniciar ningún trámite de beneficios en los términos de la ley 24.892 dado que, el Ministerio de Defensa considera veterano de guerra sólo a los ex soldados que participaron en concretas acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur -TOAS-, excluyendo a los que se encontraban físicamente en la retaguardia, sobre el continente -TOM-, contradiciéndose incluso con lo afirmado por la CSJN, “quien ha sentenciado en el caso Geréz, Carmelo Antonio c/ Estado Nacional, que no se debe hacer discriminación alguna al momento de otorgar pensiones entre los conscriptos que estuvieron en el Atlántico Sur de aquellos que entraron efectivamente en combate”; estimándose que dicha petición debe concretarse por ante el Congreso Nacional.

Ante esta negativa las partes acuerdan mantener la semana próxima encuentros de trabajo con funcionarios del Ministerio de Defensa, en CABA, en el entendimiento de que es una cuestión que debe ser resuelta en el ámbito administrativo.

Asimismo, expresaron un categórico rechazo a las afirmaciones de Diana Mondino dirigente de La Libertad Avanza en cuanto a reconocer derechos a los isleños, en abierta negación a lo establecido en el régimen constitucional argentino, y pretendiendo profundizar una política de desmalvinización que originará de concretarse una verdadera amenaza a nuestra soberanía nacional. “No aceptamos la falaz posición británica sobre el Derecho de Autodeteminación de los Kelpers. Los habitantes de las Islas Malvinas, a quienes Mondino atribuye derecho a decidir el futuro de nuestros territorios, son británicos, y así lo reconoce el propio Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde hace cuatro décadas. Los isleños han reiterado en numerosas oportunidades que su voluntad es seguir siendo británicos. Se trata de una población insertada a partir de la usurpación iniciada en enero de 1833, y retomada a partir del 14 de junio de 1982, y que usurpan una parte de territorio argentino”, señalaron los movilizados.

Relacionado