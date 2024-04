«Mientras la Nación desfinancia a la educación, Formosa sigue inaugurando escuelas»

El diputado provincial por el Partido Justicialista (PJ) Rodrigo Vera marcó el contraste entre lo que sucede en el ámbito nacional con la gestión del presidente Javier Milei, que lleva adelante recortes de presupuestos y partidas en educación, y lo que acontece en Formosa, donde se sigue avanzando con significativas acciones para robustecer al sistema escolar.

En este sentido, denunció que en orden nacional “estamos viendo el desfinanciamiento completo del sistema educativo”, mientras que la gestión provincial de Gildo Insfrán “continúa inaugurando escuelas”.

Recordó que la semana pasada, el miércoles 10, en la localidad de Pirané “se inauguró la escuela 1504 de la gestión Insfrán, que invierte en equipamiento, tecnología, útiles y guardapolvos para que todos los formoseños tengan igualdad de oportunidades y puedan desarrollarse plenamente donde nacieron o eligieron vivir”, declaró.

De esta manera, el legislador formoseño evidenció la contraposición entre las dos políticas, ya que una es ejecutada teniendo como prioridad al pueblo (la provincial) y la otra en contra de los argentinos (la nacional).

Ante todo ello, lamentó que “la Argentina esté viviendo tiempos tristes y de muchos retrocesos, porque aquellos logros que han costado décadas conseguir están siendo destruidos todos los días”.

Seguidamente, Vera manifestó que si lo que realmente está pasando “uno no lo entiende pensando, lo hará por el ‘cuero’, porque cuando vas al supermercado o a la farmacia te das cuenta que la libertad era de los precios y no la de las personas”.

“Entonces, estamos en una Argentina en donde unos pocos sectores muy concentrados en la economía están ganando sumas exorbitantes y la motosierra, finalmente, ha sido para el pueblo”, repudió.

En esa línea, refiriéndose al presidente Milei, dilucidó que “hubo un fraude electoral por parte de una persona que planteó que venía a arreglar la Argentina, porque en realidad lo único que ha hecho es profundizar todos los problemas y no solucionar nada de lo que había prometido, es decir, engañó a la gente”.

“Hoy tenemos un Gobierno que se ha alineado servilmente a los Estados Unidos, que nos está metiendo en problemas que ni siquiera han sido históricamente nuestros, como el que hay en la Franja de Gaza, ahora con Ucrania”, manifestó y continuó: “es un Presidente que está a favor de poner una base de militar extranjera en el sur de la Argentina”.

“Realmente da mucha pena de que el jefe de Estado que nos representa en el mundo sea una persona que no tenga ni un gramo de nacionalismo, que esté todo el tiempo venerando al extranjero y cediendo porciones de nuestra soberanía en sectores estratégicos como es la energía nuclear”, reprobó.

Para finalizar, planteó que “ese es uno de los puntos más preocupantes, porque si no tenemos soberanía como país e independencia económica, es imposible tener una Nación donde los argentinos puedan desarrollarse plenamente y ser felices en su propia tierra”, cerró.