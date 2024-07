Mientras marchaban por Loan, encontraron “prendas de vestir” en un rastrillaje en un río

La tranquila localidad de Nueve de Julio se volvió el sábado en el epicentro de las marchas en las cuales se reclamaba por la aparición de Loan Danilo Peña, cuando se cumplía un mes de la última vez que fue visto tras un almuerzo en la casa de su abuela paterna.

La imagen de los padres y siete hermanos del pequeño de cinco años al frente de la multitudinaria caravana que recorrió el poblado de solo 2500 habitantes se vio casi en cadena nacional. Allí se pudo observar el dolor y la bronca de las personas que habían llegado desde localidades cercanas e, incluso, desde la capital provincial, que está a más de 200 kilómetros de Nueve de Julio.

Fue en ese contexto, cuando los medios de comunicación estaban enfocados en mostrar el reclamo, que investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) hicieron un rastrillaje en el que encontraron “elementos de interés” que, rápidamente, fueron enviados para su análisis.

Según pudo saber LA NACION, de fuentes con acceso a la investigación encabezada por el Comando Unificado de fuerzas federales, que incluyen a la PFA, la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Gendarmería Nacional (GN) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el operativo se llevó adelante a unos 15 kilómetros de Nueve de Julio.

“La Policía Federal Argentina halló prendas de vestir en el río Santa Lucía, a unos 15 kilómetros de la localidad de Nueve de Julio”, explicaron los investigadores y detallaron por qué fueron hasta ese lugar: “A partir del análisis de las antenas de telefonía móvil de una persona con implicancia en la causa que habría permanecido durante largo tiempo en la zona y del cruzamiento de datos, se determinó el operativo de búsqueda en ese lugar”.

En tanto, este lunes, quienes realizan tareas sobre el río Santa Lucía son efectivos de la PNA.

A 32 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el futuro de la investigación comenzará hoy a tomar otro impulso. A las 23.59 vence el plazo del secreto de sumario que había impuesto la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, cuando recibió el expediente del fuero provincial. Y, ahora, los defensores de los siete detenidos y el cuerpo de abogados que representan a la familia del niño de cinco años tendrán acceso a las pruebas que logró recolectar la Justicia Federal en los últimos veinte días.

En las últimas horas, el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, emitieron un comunicado en el que adelantaron que los primeros seis detenidos en la causa deberán volver a declarar. Será la primera vez que estén cara a cara frente a los funcionarios de la Justicia Federal.

Además, hay alta expectativa porque se espera que hoy puedan llegar los resultados preliminares de estudios comparativos de ADN de la víctima con las muestras recogidas tanto en los vehículos de dos de los principales acusados como en otros objetos. La prueba genética es clave porque podría comenzar a arrojar más luz sobre el hipotético destino de Loan Peña.

“Los fiscales solicitaron ayer que se les reciba declaración indagatoria a Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y al comisario Walter Adrián Maciel por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, ocurrida justo hace un mes, el 13 de junio pasado, en el paraje Algarrobal de la localidad de Nueve de Julio, provincia de Corrientes”, reza el primer párrafo del comunicado emitido la noche del sábado a través de la web oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según el escrito de los fiscales federales que llevan adelante la investigación, “lo que se ha acreditado es que Loan ha sido sustraído y ocultado del ámbito de custodia de sus progenitores, que no se ha perdido y que durante las primeras horas posteriores a su desaparición se han generado indicios en este último sentido para evitar el descubrimiento de la verdad”.

“Es importante destacar que esa sustracción y ocultamiento no excluyen la existencia de otros posibles delitos de los que el niño pudiera haber sido víctima en el lugar de los hechos”, remarcaron los fiscales, que no descartan otras líneas de investigación. También aseguraron que “existían distintos elementos probatorios incorporados al legajo de investigación que permitían afirmar ciertas premisas fácticas que rodean a la escena criminal”. Para llegar a esa premisa, añadieron, “se valoraron testimonios, análisis de dispositivos telefónicos, informes elaborados a partir de registros de canes y entrecruzamientos de llamadas, entre otras pruebas, que ubicaban a Laudelina Peña como una persona de especial interés para la investigación y con participación en el hecho. Especialmente en función de su más que sospechoso rol en el hallazgo del botín de Loan”.

Justamente es Laudelina Peña, tía de Loan, la única de los siete imputados que ya declaró ante la Justicia Federal, que le imputó los delitos de sustracción y ocultamiento de menores y de alteración de pruebas de una causa penal.

Sin adelantar mayores detalles sobre la información y pruebas con que cuentan y que, hasta hoy, desconocían las defensas de los imputados, los fiscales argumentaron: “Es evidente el cambio de comportamiento de los implicados, tras el desenvolvimiento del transcurso de sucesos que derivaron en la desaparición de Loan, aun cuando antes del 13 de junio no se advierten conversaciones que hagan referencia o permitan sospechar de una planificación por parte de los imputados de un hecho de la magnitud y gravedad de la desaparición de un niño de cinco años y, de esta forma, la sustracción del ámbito de custodia de su núcleo familiar”.

“Las pruebas hasta ahora reunidas no permiten afirmar, pero tampoco descartar de plano, que el hecho imputado [la sustracción y el ocultamiento del niño] tuviera alguna finalidad de explotación de las previstas en la norma que contempla la figura de la trata de personas”, agregaron los funcionarios del MPF como una especie de “paraguas” para evitar que la Justicia de Corrientes pueda pedir el retorno de la causa a su fuero.

Prueba indubitable

Más allá de las indagatorias que podrían ocurrir esta semana y la jueza adelantó que buscará que sean presenciales y no virtuales, –a pesar de que los acusados están alojados en penales federales a más de 300 kilómetros de Goya–, la mirada también está puesta en el resultado de las pruebas de ADN sobre diferentes prendas y objetos que fueron secuestrados en casas y vehículos de los implicados.

Tal como había adelantado a la uno de los investigadores, a LA NACION contar con el ADN de la víctima para cotejar con las manchas hemáticas y biológicas que fueron extraídas les permitiría hacer un cotejo y obtener una prueba indubitable de que Loan fue sustraído por alguno de los sospechosos y que lo trasladaron en sus vehículos, donde los perros habían identificado rastros odoríficos del menor de cinco años.

Hace una semana se informaba que la Justicia aún no contaba con una secuencia de ADN de la víctima para el cotejo, con las manchas halladas no solo en el guardabarros delantero derecho de la camioneta de dos de los detenidos. “Hay otras secuencias de ADN en objetos secuestrados en la casa de [Carlos] Pérez y [María Victoria] Caillava. El tema es que los objetos de Loan que entregó la familia para extraer ADN para poder tener un indubitable aún no fueron analizados”, había explicado a una fuente con LA NACION acceso al expediente federal que se mostró sorprendida por la demora en contar con una pieza clave.

“Los objetos de Loan recién fueron incautados en la comisaría de Nueve de Julio en el allanamiento que se hizo el día viernes 5 de julio. Es parte de la sucesión de errores”, se lamentó el investigador y sumó que las muestras habían sido enviadas a Buenos Aires e ingresadas para ser analizadas con urgencia.