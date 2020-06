“Mientras más vecinos cumplan con el pago de la tasa, es indudable que va a mejorar la capacidad de respuesta del Municipio”

Compartir

El contador Sebastián Rojas, director de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad, visitó el piso de “Expres en Radio” y habló sobre la baja en el pago de los tributos que atraviesan ante el estado de emergencia sanitaria por coronavirus que afecta la situación económica de los contribuyentes.

Comenzó brindando datos respecto a la recaudación de la Comuna en cuanto a impuestos. “Lo que recibe la Municipalidad son tasas, si nos ponemos a hacer una comparación a nivel regional, la ciudad de Formosa aún hoy después de las últimas modificaciones al Código Tributario es donde se pagan las tasas municipales más bajas comparándola con las ciudades de Resistencia, de Misiones. Creo que de ningún modo hay un impuestazo, además de eso hay que tener en cuenta que cualquier norma tributaria en el contexto inflacionario en el que nos desarrollamos va a quedar desactualizada, tuvimos un 53,8% de inflación en el 2019, un 43,9% de inflación en el año 2018 cuando hablamos de una variación promedio en las tasas municipales durante el 2018 de un 24% y una variación promedio del 19% de incremento durante el 2019, con una simple comparación uno se da cuenta que esas tasas municipales están desactualizadas porque se cobran para financiar un servicio y esos servicios tienen un costo que se ve afectado por el nivel inflacionario, si además de eso uno le agrega una variación en el precio del insumo principal que es el combustible estamos hablando de un 80% de incremento durante el 2018 y un 45% durante el 2019. No hay norma tributaria que se pueda adecuar o mantener estable en ese contexto que vivimos nosotros”, expuso.

“Hoy estamos cobrando la Tasa Única de Servicios, barrio centro, una vivienda familiar estamos en 230 pesos mensuales, un inmueble de 10×30 donde en esa superficie se encuentra el 60% de la ciudad, es decir que ese porcentaje paga ese valor e incluso menos, entre 230 y 85 pesos mensuales para que un camión recolector pase todos los días a recorrer, a retirar la basura y lo traslade hacia el vaciadero municipal, para que le barran las calles todos los días en el caso de calles pavimentadas, para que mantenga la iluminación, el parquizado y si uno divide por 30 a esos $230 el valor es bajo cuando se trata de un camión al que se le carga gasoil, en el que van cuatro personas como mínimo a los cuales hay que pagarles, los compañeros de la cooperativa que se ocupan de la limpieza de las calles pavimentadas, quienes hacen parquizado y espacios verdes que mantienen las avenidas, las plazas, es una actividad que está muy por debajo”, comparó.

Acotó que “si además de eso se tiene en cuenta el cumplimiento que está por debajo del 40% en lo que es la Tasa Única de Servicio, en un momento habíamos llegado al 44% en los abriros céntricos, en el 2019 se vio afectado eso y bajó a un 37%, a principio de este año se vino recuperando y después esta situación que vivimos produjo de nuevo una caída, si uno le agrega ese factor de porcentaje de cumplimiento, la cosa se agrava por eso es nuestra fuerte campaña permanente concientizando lo razonable de la cuota mensual y la importancia de la tarea que se lleva adelante, por eso mientras mas cantidad de vecinos cumplan con el pago de la tasa es indudable que va a mejorar la capacidad de respuesta del municipio”.

Reconoció además que menos vecinos pagan la tasa porque “hay una cuestión económica que no se puede dejar de lado, también había un circulo vicioso que hemos logrado revertir con todo el accionar que se llevó adelante en los últimos 4 años, se ha transformado en un círculo virtuoso porque la gente ya sabe a dónde se vuelcan los tributos municipales, están al tanto de todo, pero hay un contexto económico que nos afecta a todos y eso sin duda afecta”.

“Formosa es la ciudad de menor valor en valor absoluto en las tasas municipales, en Corrientes está la tasa de la vía publica un 2,5%, acá se paga un 2%. En la que menor nivel de incumplimiento tenemos en estos tributos importantes es la tasa única de servicios”, detalló.

Destacó además que “en este principio de año el pago anual se incrementó en un 46% con respecto al 2019 de la cantidad de pagos anuales recibidos, así habíamos empezado el año durante enero y febrero, era algo muy alentador porque son contribuyentes que cancelaban todo el año y eso daba un indicio de un incremento en el nivel de cumplimiento. Después a mitad de marzo empezó este tema de la restricción de circulación que es entendible porque es en cuidado de todos y nos afectó como a todos”.

“La tasa la pagan cuando venden el vehículo porque no pueden hacer la transferencia si no está libre de deuda el automotor, el mercado es muy ágil entonces eso hace que en la compra venta de autos se produzcan, en los casos donde se hace la transferencia, que se vean obligados a abonar, solicitar el libre de deuda para entregarlo al nuevo titular del vehículo. Esto es algo my importante, en informar al vecino en la importancia de llevar adelante el trámite de la transferencia porque hay muchos que no lo hacen o tampoco se informan cuando adquieren un vehículo de si tiene o no una deuda y al momento de que reciben el vehículo con 08 firmado solamente, después recién van a consultar y se encuentran con que el vehículo tiene una deuda, esa información estamos tratando de hacer llegar a los vecinos, que se informen cuando hacen la adquisición de un automotor, que consulten la deuda del vehículo antes de comprarlo y que le requieran al vendedor el libre de deuda”, recomendó Rojas.